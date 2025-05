Situation tendue à Blatten: l'inquiétude toujours présente

La tragédie de Blatten et la taxe d'exemption de servir font la une de ce samedi 31 mai 2025, découvrez les gros titres helvétiques de ce jour.

Blatten est sous l'eau depuis que le glacier a cédé ce mercredi 28 mai. KEYSTONE

Les points forts du jour

ÉBOULEMENT: Trois jours après l'éboulement massif qui a recouvert le village de Blatten (VS) d'un amas de débris et de roches, la situation reste tendue samedi dans le Lötschental. La vallée demeure sous la menace d'une vague torrentielle si le lac artificiel créé par la rivière Lonza en amont des éboulis devait céder d'un coup. Pour les habitants, il est difficile de se projeter dans l'avenir, la zone restant sous la menace de nouveaux éboulements.

FOOTBALL: Le Suisse Yann Sommer a l'occasion de couronner sa carrière samedi soir à Munich, théâtre dès 21h00 de la finale de la Ligue des champions de football entre l'Inter Milan et le Paris St-Germain. Héroïque en demi-finale face à Barcelon, le gardien bâlois de 36 ans sera l'un des hommes-clés chez les «Nerazzurri», qui visent un quatrième sacre dans la plus prestigieuse compétition interclubs de football après 1964, 1965 et 2010. Le PSG est pour sa part toujours en quête d'une première Ligue des champions, près de cinq ans après sa défaite subie face au Bayern Munich.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 31 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT: L'amas des éboulis dans le village de Blatten (VS) atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur à certains endroits, indique samedi dans Le Nouvelliste Matthias Gerber, responsable adjoint du domaine des recherches de personnes ensevelies auprès de REDOG. L'organisation suisse de chiens de sauvetage est intervenue avec trois chiens jeudi pour tenter de retrouver un homme de 64 ans porté disparu. L'opération a été suspendue après trois heures de travail en raison de l'instabilité persistante de la masse. «Avec une telle coulée, les odeurs remontent difficilement à la surface», ajoute le responsable. Si la personne portée disparue est ensevelie sous 40 mètres de gravats, «nos chiens ne peuvent rien faire», poursuit-il.

ÉBOULEMENT: L'association d'entraide Caritas déconseille samedi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund aux personnes voulant venir en aide aux habitants du village de Blatten (VS), détruit par éboulement, de faire des dons en nature. De tels dons impliquent toujours des dépenses pour la livraison, le stockage et la distribution, explique dans les journaux Silvano Allenbach, responsable de l'aide en cas de catastrophe en Suisse. En pleine gestion de crise, une telle coordination n'est pas réalisable, ajoute-t-il. Selon lui, «les dons en argent sont un bon moyen d'atténuer la détresse aiguë».

ARMÉE: Des milliers de Suisses se retrouvent chaque année aux poursuites pour non-paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, rapporte samedi le journal Blick. Les cantons de Zurich, d'Argovie et de Berne ont réussi à récupérer des sommes particulièrement élevées, Zurich ayant enregistré à lui seul près de 2,7 millions de francs en 2023. En trois ans, des poursuites pour plus de trois millions de francs ont été lancées à Genève et pour 5,5 millions de francs dans le canton de Vaud. Les taux de poursuites varient entre 3 et 10% selon les cantons. Il est particulièrement bas dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures avec seulement 3%.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): les organisateurs du salon de l'automobile de Genève décident d'abandonner l'aventure commencée en 1905.

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'artiste plasticien bulgaro-américain Christo (né en 1935). Avec sa femme Jeanne-Claude, il était célèbre pour ses réalisations monumentales consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag de Berlin.

- Il y a 20 ans (2005): l'ancien numéro deux du FBI américain, Mark Felt, révèle être la source «Gorge profonde» des révélations du Watergate, le scandale d'écoutes téléphoniques qui a fait tomber le président Richard Nixon en 1974.

- Il y a 60 ans (1965): naissance de l'actrice américaine Brooke Shields ("Le Lagon bleu").

- Il y a 80 ans (1945): naissance du réalisateur et acteur allemand Rainer Werner Fassbinder ("Lili Marleen», «Le mariage de Maria Braun», «L'Allemagne en automne», «La peur mange l'âme"). Il est décédé en 1982.

Le dicton du jour

«S'il pleut à la Sainte-Pétronille, pendant quarante jours, elle trempe ses guenilles».