Face à la menace, l’armée suisse veut réinventer son processus d’acquisition de drones

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Des ouvriers inspectent des missiles de croisière Flamingo dans l'usine secrète de Fire Point en Ukraine, le lundi 18 août 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VATICAN: Le pape Léon XIV assistera samedi à la prestation de serment de 27 gardes suisses. C'est la première fois depuis 1968 qu'un pape participe à cette cérémonie. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, qui avait déjà été reçue vendredi en audience privée par le souverain pontife, sera également de la partie, de même que le commandant de corps Thomas Süssli, chef démissionnaire de l'armée suisse. La prestation de serment des gardes suisses se tient habituellement le 6 mai, mais, cette année, elle a été déplacée en raison de la mort du pape François, décédé le 21 avril.

PROCHE-ORIENT: Le Hamas s'est dit prêt vendredi soir à des négociations immédiates en vue de la libération des otages israéliens retenus à Gaza et de la fin de la guerre, dans le cadre du plan proposé par le président américain Donald Trump. Ce dernier a aussitôt appelé Israël à «arrêter immédiatement les bombardements». A Gaza, des cris de louange à Allah ont éclaté depuis les tentes du camp d'Al-Mawasi, près de Khan Younis (sud), à l'annonce de cette décision, a constaté un correspondant de l'AFP.

GÉORGIE: Les Géorgiens sont appelés aux urnes samedi pour des élections locales dont l'opposition entend se saisir pour mobiliser la population dans la rue, au risque de se heurter à une nouvelle vague de répression et d'arrestations. Le premier ministre Irakli Kobakhidzé a promis une réponse policière sévère en cas de débordements dans le pays et de mettre en échec les visées «révolutionnaires» de ceux qui appellent à manifester. Ces élections locales sont boycottées par plusieurs partis d'opposition.

FOOTBALL: Trois matches sont au menu de la Super League de football samedi. Le FC Sion se rend à Lucerne pour y affronter le club de Suisse centrale à 18h00. Le leader du classement St-Gall reçoit, quant à lui, le néo promu Thoune à la même heure, alors qu'un derby zurichois est prévu à 20h30 entre Grasshopper Zurich et le FC Zurich. Les deux autres équipes romandes joueront dimanche. Lausanne-Sport accueille les Young Boys de Berne à 14h00 et le Servette FC reçoit Bâle à 16h30.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: L'ambassadeur de Suisse en Israël, Simon Geissbühler, dit tabler, samedi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund, sur une expulsion «aussi rapide que possible» des militants suisses de la flottille humanitaire pour Gaza, détenus depuis vendredi en Israël. Il est toutefois difficile d'évaluer combien de temps cela va prendre, ajoute-t-il. Dans le cas de la précédente flottille humanitaire, il avait fallu 72 heures pour que tous les militants arrêtés soient expulsés, relève l'ambassadeur. Cette fois-ci, poursuit-il, cela pourrait prendre un peu plus de temps en raison du nombre important de personnes concernées. Les 19 ressortissants suisses de la flottille Global Sumud sont détenus dans la prison de Ktzi'ot, dans le désert du Néguev, dans le sud d'Israël.

DROITS DE DOUANE: Construire une raffinerie d'or aux Etats-Unis pourrait être un atout pour la Suisse dans les négociations visant à réduire les droits de douane sur les biens suisses exportés dans ce pays, fixés à 39% par le président américain Donald Trump, relate samedi Le Temps. «Nous discutons depuis ce printemps avec le SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie, ndlr] au sujet de possibles solutions du côté de l'industrie des métaux précieux», indique Christoph Wild, président de l'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP). «Parmi les idées évoquées avec le SECO, il y a la possibilité qu'un ou plusieurs de nos membres élargissent leurs activités aux Etats-Unis», ajoute-t-il.

DÉFENSE: Le chef démissionnaire de l'armée suisse Thomas Süssli dit espérer samedi dans la Schweiz am Wochenende que des drones défensifs seront déployés dans le pays cette année déjà. «Le temps presse. C'est pourquoi nous travaillons directement avec des start-ups et adaptons les processus d'acquisition afin de développer ou d'évaluer et d'introduire le système le plus rapidement possible», ajoute-t-il, soulignant que la Suisse présente des lacunes en matière de sécurité dans le domaine de la défense aérienne. Il faut agir rapidement, poursuit le commandant de corps, car il n'existe à ce jour aucun système adapté pour lutter contre les drones dans l'espace aérien inférieur.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès du créateur de mode japonais Kenzō Takada des suites d'une infection au Covid-19. Il a créé la marque de mode Kenzo, ainsi que des parfums et des cosmétiques. Il était né en 1939.

- Il y a 25 ans (2000): fin de la production de la voiture Mini à Birmingham. Après le rachat de l'entreprise, BMW lancera une série dans une nouvelle version sous la marque Mini.

- Il y a 55 ans (1970): la chanteuse américaine Janis Joplin succombe à une surdose à Los Angeles à l'âge de 27 ans ("Me and Bobby McGee», «Mercedes Benz").

- Il y a 60 ans (1965): Paul VI est le premier pape à prononcer un discours devant l'ONU.

- Il y a 70 ans (1955): première présentation de la Citroën DS-19 au salon de l'automobile de Paris. Au total, près de 1,5 million de véhicules de la gamme DS seront construits jusqu'au 24 avril 1975.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du musicien et compositeur est-allemand Michael Heubach. Il a notamment écrit le tube «Du hast den Farbfilm vergessen» pour sa choriste Nina Hagen, alors âgée de 19 ans.

- Il y a 130 ans (1895): naissance de l'acteur et réalisateur américain Buster Keaton ("L'Opérateur», «Le Mécano de la 'General'"). Il est décédé en 1966.

- Il y a 225 ans (1800): naissance de l'artiste peintre genevoise Amile-Ursule Guillebaud. Elle est décédée en 1886.

Le dicton du jour

«À la Saint-François d'Assise, si tu bâtis, sois prudent pour tes assises».