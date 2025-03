Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La journée internationale des droits de la femme a lieu aujourd'hui, plusieurs manifestations auront lieu en Suisse (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FEMMES: Comme partout dans le monde, les femmes vont se mobiliser samedi dans les rues de Suisse, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. A Lausanne, Genève ou Zurich notamment, elles doivent dénoncer «la montée du fascisme et des offensives réactionnaires». Elles entendent également montrer leur refus «du contrôle de nos corps, du démantèlement des droits reproductifs ou de la banalisation des violences transphobes et racistes».

PROCHE-ORIENT: Une délégation du Hamas doit discuter samedi au Caire avec les médiateurs égyptiens sur le maintien de la trêve entre le mouvement islamiste palestinien et l'armée israélienne à Gaza. Le Hamas exige qu'Israël «applique l'accord, débute les négociations sur la deuxième phase et ouvre le point de passage pour laisser entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza», selon un responsable du mouvement islamiste.

FOOTBALL: La 27e journée de Super League de football voit s'affronter samedi les deux cancres du championnat: le FC Yverdon-Sport accueille le dernier du classement, Winterthour, à 18h00. Lausanne-Sport se rend pour sa part à Berne pour y défier les Young Boys. Les autres matchs se disputeront dimanche. Le Servette de Genève se déplace à Zurich (14h15), Bâle à Lucerne (16h30), alors que le FC Sion accueille Lugano à Tourbillon (16h30).

SKI ALPIN: La deuxième descente de Kvitfjell est au menu de la coupe du monde de ski alpin samedi dès 10h30. Le Suisse Marco Odermatt peut s'assurer un premier globe de cristal, celui de la descente, s'il venait à devancer son compatriote Franjo von Allmen. Les femmes sont, elles, en lice en Suède, à Are, où un géant a lieu samedi. Le début de la première manche est prévu à 09h30.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme tous les 8 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Le thème de cette année est «pour toutes les femmes et les filles: droits, égalité et autonomisation». Il appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, du pouvoir et des chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte, indique l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/womens-day

Vu dans la presse

CONSEIL FÉDÉRAL: L'élection du successeur de Viola Amherd au Conseil fédéral mercredi sera fortement influencée par le groupe socialiste aux Chambres fédérales, affirme samedi la Schweiz am Wochenende. Contrairement à ce qui était admis, le soutien au conseiller d'Etat zougois Martin Pfister au sein du PS n'est pas garanti, indiquent des sources au journal. La moitié des membres du groupe n'a pas encore fait son choix, tandis que le reste des voix est partagé de manière équitable entre M. Pfister et son adversaire, le conseiller national saint-gallois Markus Ritter. Les socialistes doivent auditionner les deux candidats du Centre mardi après-midi, avant de distribuer leurs 50 voix.

BANQUES: La FINMA, l'autorité de surveillance du marché financier suisse, a assigné plus de 20 personnes pour superviser la banque UBS, indique son directeur général Stefan Walter dans Le Temps de samedi. «Ce nombre va progresser», ajoute-t-il, soulignant qu'avec les experts qui encadrent cette équipe, «on arrive à 60 personnes environ». Avant la banqueroute de Credit Suisse et sa reprise par UBS, la FINMA avait six personnes dédiées à chacune des deux grandes banques, «soutenues par de nombreuses ressources spécialisées supplémentaires», relève M. Walter. L'autorité de surveillance compte au total «environ 600 collaborateurs» fixes, selon le responsable.

ARMEMENT: La Suisse a déjà versé 700 millions de francs pour l'acquisition de matériel d'armement américain, révèle samedi l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Cette somme est destinée à la fabrication de composants et aux préparatifs pour la livraison des avions de combat F-35 et des missiles de défense Patriot, que la Suisse a achetés, ajoute-t-il. Le coprésident du PS, Cédric Wermuth, appelle dans les journaux à l'abandon des achats avec les Américains, même si cela doit entraîner une pénalité financière.

DÉFENSE: L'armée suisse ne remettra le nouvel équipement de combat MBAS aux écoles de recrues et de cadres qu'à partir du quatrième trimestre 2025, déclare son porte-parole Stefan Hofer dans la Neue Zürcher Zeitung de samedi. Les forces spéciales doivent pour leur part en être entièrement équipées dès la mi-avril. L'introduction de la nouvelle tenue de combat complète est retardée pour une partie des soldats, car l'armée n'avait pas pu passer toutes les commandes en raison du «manque de liquidités» au début 2024, précise le porte-parole. Ce retard suscite le mécontentement des soldats, selon le journal, car l'ancien équipement date des années 1990 et ne correspond plus aux exigences actuelles.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): décès de l'acteur suédois von Max von Sydow, célèbre pour ses rôles dans les films d'Ingmar Bergman ("Le septième sceau, «Fraises sauvages», «L'exorciste», «Pelle, le conquérant"). Il était né en 1929.

- Il y a 10 ans (2015): le peuple suisse rejette à 92% l’initiative des Vert’libéraux visant à remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie. Il s’agit du deuxième plus mauvais résultat jamais obtenu après l'initiative populaire sur l’approvisionnement du pays en blé en 1929 (2,7% de oui).

- Il y a 20 ans (2005): décès du dirigeant indépendantiste tchétchène Aslan Maskhadov, tué par les forces spéciales russes.

- Il y a 60 ans (1965): naissance de l’écrivain bernois Pedro Lenz ("Der Goalie bin ig").

- Il y a 80 ans (1945): naissance de l'artiste allemand Anselm Kiefer.

Le dicton du jour

«En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter».