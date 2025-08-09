Droits de douane: «la Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre»

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MUSIQUE: La plus grande parade de musique techno au monde reprend ses droits pour la 32e fois samedi sur les quais de la rade de Zurich. Près d'un million de fêtards, une trentaine de chars et plus de 200 DJ sont attendus à la Street Parade dont les organisateurs ne visent pas de records pour autant.

CINÉMA: L'Office fédéral de la culture (OFC) fait le point samedi sur la Lex Netflix. La nouvelle loi sur le cinéma, approuvée en votation populaire en 2022, impose depuis l'an dernier aux entreprises de streaming, comme Netflix ou Amazon et aux grandes chaînes télévisées étrangères, comme TF1 ou M6, d'investir dans la création cinématographique helvétique. Elles doivent verser au moins 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse.

CINÉMA: Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) s'achève samedi avec la proclamation du palmarès. Durant une semaine, près de 70 films d'une douzaine de pays ont été à l'affiche dans la station des Alpes vaudoises pour cette 56e édition du festival.

NUCLÉAIRE: Une minute de silence a été respectée samedi à Nagasaki à l'heure exacte de l'explosion atomique américaine qui a frappé la ville japonaise il y a 80 ans. Le 9 août 1945, à 11h02, trois jours après Hiroshima, Nagasaki subissait à son tour l'horreur d'une bombe nucléaire. Quelque 74'000 personnes ont trouvé la mort dans cette ville portuaire du sud-ouest du Japon, s'ajoutant aux 140'000 victimes d'Hiroshima. Ces bombardements ont porté le coup de grâce au Japon, qui a capitulé le 15 août 1945, mettant fin à la seconde guerre mondiale.

FOOTBALL: La 3e journée de la Super League de football est au menu de la fin de semaine. Samedi, St-Gall tentera de rester invaincu en recevant Winterthour, tandis que le néo promu Thoune doit se rendre à Lucerne. Dimanche à Genève, le Servette FC cherchera à obtenir ses premiers points face à Grasshopper Zurich. Le FC Lausanne-Sport accueille Zurich à la Tuilière, alors que Sion espère bien conserver sa couronne de premier du classement à Berne face aux Young Boys, qui viennent de se faire fesser 4-1 par Bâle.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 9 août, c'est aujourd'hui la journée internationale des peuples autochtones. Ils totalisent 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent que moins de 6% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui au moins 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Après l'échec des négociations sur les droits de douane américains, le politologue spécialiste des Etats-Unis Daniel Warner préconise dans la Neue Zürcher Zeitung de samedi de mettre sur pied un groupe de travail pour se préparer à parler avec le président américain Donald Trump. «Lors du premier mandat [présidentiel] de Trump, même s'il n'était pas aussi radical à l'époque, il y avait déjà des signes clairs de ce qu'il allait faire maintenant», explique l'expert américain. «La Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre et comment cela peut l'aider dans ses relations avec les États-Unis», ajoute l'ancien directeur adjoint l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les cantons s'opposent aux mesures d'économie prévues par la Confédération dans les transports publics, rapportent samedi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. La Conférence des directeurs cantonaux des transports publics (CTP) a envoyé une lettre au chef du Département fédéral des transports, le conseiller fédéral Albert Rösti, dans laquelle elle critique la réduction prévue des contributions au fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) et la suppression des contributions fiscales à partir de 2030, ce qui met en péril le financement structurel. La CTP demande que les 75% de la redevance sur le trafic lourd soient versés au FIF et que la contribution à la TVA soit prolongée sine die. La Confédération passe actuellement en revue les futurs projets ferroviaires et routiers dans le cadre d'une analyse globale.

AVIATION: L'avion solaire suisse SolarStratos a échoué vendredi dans sa tentative d'atteindre les 10'000 mètres d'altitude, relate samedi Le Nouvelliste. Les ascendances thermiques, nécessaires pour grimper en altitude, n'étaient pas suffisantes. «On sait qu'il nous faut un peu de chance et on s'attendait à une météorologie plus favorable», explique dans le journal le pilote Raphaël Domjan. Mais il se montre optimiste: «L'avion est prêt, tout fonctionne. Et «dimanche semble être une bonne journée pour espérer dépasser les 9200 mètres», l'altitude record décrochée en 2010 par un autre avion solaire suisse, Solar Impulse, ajoute l'aventurier neuchâtelois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): des dizaines de milliers de personnes manifestent au Bélarus contre les fraudes électorales lors de l'élection présidentielle remportées par le chef de l'Etat sortant Alexandre Loukachenko avec plus de 80% des voix, selon les résultats officiels. Le mouvement est réprimé brutalement.

- Il y a 30 ans (1995): décès du chanteur Jerry García, meneur du groupe Greatful Dead. Il était né en 1942.

- Il y a 50 ans (1975): décès du compositeur soviétique Dmitri Chostakovitch ("Lady Macbeth de Mzensk», «Valse No 2").

- Il y a 60 ans (1965): la Malaisie accorde l'indépendance à Singapour.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'actrice et scénariste française Anémone ("Le père Noël est une ordure», «Le Grand chemin").

- Il y a 80 ans (1945): lancement de la deuxième bombe atomique américaine sur Nagasaki au Japon. Environ 70'000 personnes sont tuées et 75'000 autres sont blessées.

- Il y a 115 ans (1910): l'explorateur norvégien Roald Amundsen entame son expédition au pôle Sud, encore tenue secrète. Il atteindra son but le 14 décembre 1911.

Le dicton du jour

«Ce qu'août ne mûrit pas, ce n'est pas septembre qui le fera».