«Le désir ne demande pas la permission» : l'affiche d’un club érotique chablaisien scandalise

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.05.2026

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Les points forts du jour

ART. La 61e Biennale d’art contemporain de Venise ouvre samedi jusqu'au 22 novembre sous le titre «In Minor Keys» (En tonalités mineures). Pensée par l'artiste helvético-camerounaise Koyo Kouoh, disparue en mai 2025, elle réunit 111 artistes.

ART. La collection Oskar Reinhart Am Römerholz, à Winterthour, rouvre ses portes samedi après plusieurs mois de fermeture. On peut ainsi à nouveau admirer d’importants chefs-d’œuvre, de Cézanne à Van Gogh, dans l’ancienne demeure du collectionneur et mécène Oskar Reinhart. La conseillère fédérale et cheffe de l'Office fédéral de la culture Elisabeth Baume-Schneider sera présente à l'inauguration au côté du maire de Winterthour.

FOOTBALL. Invaincu en cinq matches, Servette peut s'emparer de la tête du Relegation Group en cas de succès à Lucerne samedi (20h30) en Super League. De son côté, Lausanne se déplace pour affronter la lanterne rouge Winterthour (18h).

HOCKEY SUR GLACE. L’équipe de Suisse dispute samedi à Ängelholm son avant-dernier match de préparation avant le championnat du monde de Zurich et Fribourg, dès 16h à la Suède. La troupe de Jan Cadieux a une revanche à prendre face au Tre Kronor: il y a tout juste dix jours, à Jönköping, elle avait été humiliée 8-1 par la Suède. La sélection helvétique livrera dimanche, à 12h face à la Tchéquie, un ultime galop d'essai avant d'entamer son Mondial vendredi prochain face aux Etats-Unis.

Vu dans la presse

ASSURANCE INVALIDITE. Le déficit 2025 de l'Assurance Invalidité (AI) approcherait le demi-milliard de francs, bien au-delà des prévisions, rapporte Le Temps qui s'appuie notamment sur une source anonyme proche du dossier. Pour éviter une crise de liquidités, le fonds de compensation des assurances sociales fédérales, Compenswiss, a commencé à vendre des actifs du fonds AI – actions et immeubles notamment – à hauteur de 35 millions de francs par mois, un montant qui pourrait encore augmenter, révèle le quotidien. Cette mesure de trésorerie, inédite par son ampleur, risque d’enclencher un cercle vicieux en privant l’AI des revenus générés par ses placements. L'explosion des rentes pour maladies psychiques, en particulier chez les moins de 30 ans est l'une des causes de cette hausse de déficit. Le Conseil fédéral prépare une réforme ciblée sur l’intégration professionnelle, avec davantage d’accompagnement, un accès accéléré aux soins et d’éventuelles économies ou hausses de cotisations.

PUBLICITE SEXISTE. Les autorités d'Aigle (VD) ont dénoncé à la police une affiche d’un club érotique du Chablais et interdit son placardage dans la commune, rapporte 24 heures. L’affaire prend également une tournure politique: la députée indépendante Circé Fuchs interpellera mardi le Grand Conseil vaudois sur les responsabilités et les failles du contrôle des publicités sexistes. L'affiche qui présente le slogan «Le désir ne demande pas la permission», associé à une silhouette féminine suggestive, est accusée d’inciter au viol et d’être sexiste par ses nombreux détracteurs. Depuis une dizaine de jours, divers médias romands relatent l'émoi suscité par cette affiche en Valais. Après plusieurs interventions, elle a notamment été retirée en villes de Sierre et de Martigny. A Vevey (VD), où elle apparaissait sur des écrans publicitaires géants, la Commune dit être intervenue immédiatement pour son retrait.

L'affiche qui présente le slogan «Le désir ne demande pas la permission», associé à une silhouette féminine suggestive, est accusée d’inciter au viol et d’être sexiste par ses nombreux détracteurs. Collectif Féministe Valais

DRAME DE CRANS-MONTANA. L’admission des personnes touchées par l’incendie du Constellation en tant que parties plaignantes suscite des critiques, selon divers médias. Le Ministère public examine actuellement quels blessés peuvent être reconnus officiellement comme victimes et quels proches de personnes décédées ou grièvement blessées peuvent être considérés comme des proches au sens juridique. Cette étape, juridiquement fondée dans une enquête pénale, concerne notamment les frères et soeurs des victimes. Selon les titres romands de Tamedia, aucun refus n'a été, à ce jour, enregistré. L’avocat lausannois Loïc Parein, qui représente six familles de victimes étrangères, accuse toutefois le Ministère public d’opérer «un tri inapproprié» dans la Schweiz am Wochende. «On ne devrait pas demander, en tout cas à ce stade, à un mineur pourquoi il pleure tous les jours le décès de son frère ou sa soeur», dit également l'homme de loi à Tamedia. Selon CH Media, l’un de ses clients est retourné dans le bar en flammes pour tenter de sauver son frère et a subi des brûlures au deuxième degré. Parce qu’il est retourné «volontairement» dans le bâtiment, il n'est pas considéré comme une victime directe. Une réponse du Ministère public est toutefois encore attendue.

ENERGIE. La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) s’est penchée sur la suppression de l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires, selon CH Media. Dans un corapport, elle demande qu’une analyse détaillée soit menée sur «l’ensemble des conséquences financières» de cette levée d’interdiction, a rapporté la Schweiz am Wochenende. Selon la commission, le projet du Conseil fédéral ne présente pas suffisamment ces impacts. La CdF-N souhaite également mieux évaluer les risques pour les finances publiques. Elle a consulté deux experts qui estiment que les coûts de construction – hors coûts du capital – pourraient atteindre environ 13 milliards de francs par réacteur d’une puissance de 1 gigawatt.

HOCKEY SUR GLACE. La BCF Arena va bientôt pouvoir accueillir davantage de spectateurs, selon les Freiburger Nachrichten. «L’an prochain, nous disposerons de 150 places supplémentaires. Et pour 2028, nous avons un projet qui nous permettra de dépasser les 10'000 places» a ainsi déclaré Hubert Waeber, président de HC Fribourg-Gottéron, lors de l’assemblée générale du journal. Il n’a pas donné davantage de détails. Avec environ 9300 places actuellement, la patinoire est la quatrième plus grande enceinte de Suisse. Les matches du nouveau champion de Suisse s'y jouent à guichets fermés, sans interruption depuis plus de trois ans.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Décès de Margot Friedländer, survivante allemande de la Shoah, à l'âge de 103 ans. Elle était l'un des témoins les plus éminents en Allemagne des horreurs du nazisme.

- Il y a 10 ans (2016): Démission du président de l'Union européenne de football (UEFA), Michel Platini, suite à un jugement du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui réduit sa suspension de toute activité liée au football de six à quatre ans.

- Il y a 20 ans (2006): Le «cannibale de Rotenburg» est condamné à la perpétuité à Francfort pour un homicide suivi d'anthropophagie.

- Il y a 20 ans (2006): L'Assemblée générale des Nations unies à New York élit la Suisse pour un mandat de trois ans au Conseil des droits de l'homme nouvellement créé à Genève.

- Il y a 25 ans (2001): Une bousculade dans un stade de la capitale ghanéenne Accra fait 127 morts et plus de 150 blessés après un match de football.

- Il y a 40 ans (1986): Décès du sherpa et alpiniste népalais Tenzing Norgay. Il a réussi la première ascension de l'Everest le 29 mai 1953 avec le Britannique Edmund Hillary.

- Il y a 50 ans (1976): La terroriste allemande Ulrike Meinhof, membre du groupe d'extrême gauche Fraction armée rouge (RAF), est retrouvée pendue dans sa cellule de prison.

- Il y a 80 ans (1946): Naissance de l'actrice et photographe américaine Candice Bergen ("Murphy Brown").

- Il y a 90 ans (1936): Naissance de l'acteur alémanique Hans Heinz Moser ("Grounding"). Il est décédé en 2017.

- Il y a 90 ans (1936): L'Italie fasciste annexe l'Abyssinie (Ethiopie). L’Abyssinie, l’Erythrée et la Somalie italienne forment désormais la colonie de l’Afrique orientale italienne.

- Il y a 90 ans (1936): Naissance de l'actrice britannique Glenda Jackson, double lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice pour «Love» (1971) et «Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos» (1974). Elle est décédée en 2023.

Le dicton du jour

«Le mois de mai, de l'année, décide la destinée»