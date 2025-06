blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La commune de Blatten (VS) a présenté jeudi soir la feuille de route pour la reconstruction du village, détruit en grande partie le 28 mai par l'effondrement du glacier du Birch. KEYSTONE

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: Israël a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une première série de «frappes préventives» contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique. L'opération durera «autant de jours que nécessaire», a prévenu le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Selon une source militaire, Israël mené «des dizaines» de frappes sur des installations du programme nucléaire iranien et d'autres sites militaires à travers l'Iran. De «fortes explosions» ont été entendues dans différents points de la capitale iranienne Téhéran, a indiqué la télévision d'Etat iranienne.

PROCHE-ORIENT: Quelque 4000 militants d'une quarantaine de pays ont prévu d'entamer vendredi au Caire, en Egypte, une marche internationale vers Gaza. Ils doivent rallier en bus la ville d'al-Arich, dans le nord du Sinaï, à 344 km plus au nord-ouest, avant de se rendre à pied jusqu'à Rafah, du côté égyptien de la frontière avec l'enclave palestinienne. Les autorités égyptiennes ont toutefois arrêté jeudi plusieurs dizaines de participants à cette «Global March to Gaza».

ETATS-UNIS: Un juge fédéral américain a déclaré jeudi illégal le déploiement ordonné samedi par le président américain Donald Trump de la garde nationale de Californie pour faire face aux manifestations à Los Angeles. Le milliardaire républicain n'a pas «suivi la procédure requise par le congrès pour ses actes», a précisé le juge.

Il a ordonné que le contrôle de ce corps de réserve à double tutelle soit rendu au gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, qui avait attaqué ce déploiement en justice. Donald Trump a décidé de déployer à Los Angeles 4000 réservistes de la garde nationale et 700 Marines après des manifestations contre des interpellations musclées d'étrangers en situation irrégulière.

ENVIRONNEMENT: La conférence de l'ONU sur les océans s'achève vendredi à Nice. Ce sommet, organisé par la France et le Costa Rica, vise à accélérer l'action et à mobiliser tous les acteurs en faveur de la conservation et de l'utilisation durable des océans. Les pays participants, dont la Suisse, doivent adopter formellement une déclaration politique, négociée depuis des mois. Ce texte reconnaît notamment que, dans de nombreux domaines, «l'action ne progresse pas à la vitesse ou à l'échelle requise».

SYNDICAT: Le syndicat du personnel douanier Garanto élit vendredi son nouveau président. Deux conseillers nationaux valaisans s'affrontent pour le poste: le socialiste Emmanuel Amoos et l'UDC Jean-Luc Addor. Ce dernier est le premier représentant de son parti à briguer la présidence d'un syndicat national.

NEUCHÂTEL: Un ex-employé d'un home du littoral neuchâtelois est jugé vendredi par le Tribunal criminel de Neuchâtel pour des actes d'ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement, des contraintes sexuelles et des viols. Le prévenu s'en était pris de 2020 à 2023 à quatre femmes différentes, qui souffraient de troubles bipolaires, de handicap mental ou qui avaient été placées sous curatelle.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 13 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme est une maladie rare due à une absence de pigmentation (mélanine) sur les cheveux, la peau et les yeux. Il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Le manque de mélanine signifie que les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT: La commune de Blatten (VS) a présenté jeudi soir la feuille de route pour la reconstruction du village, détruit en grande partie le 28 mai par l'effondrement du glacier du Birch, rapportent vendredi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung et SRF. Cette première assemblée communale depuis la catastrophe s'est tenue dans la commune voisine de Wiler (VS).

L'objectif de permettre aux habitants de vivre dans un nouveau Blatten d'ici à 2029 a été formulé lors de la réunion. La première phase, qui devrait être terminée dès le printemps 2026, consiste à réhabiliter les maisons encore existantes. A partir de 2026, le dégagement du centre du village enseveli devrait commencer.

PROCHE-ORIENT: L'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) a déposé une plainte contre des étudiants pro-Palestiniens, indiquent vendredi Le Temps et le journal 24 Heures. A l'occasion du festival Vivapoly sur le campus universitaire le 22 mai dernier, des slogans susceptibles de constituer une incitation à la haine ont été proférés, a fait savoir la direction de l'école. «De tels comportements sont inacceptables et contraires aux valeurs de l'EPFL», ajoute-t-elle.

MIGROS: L'ancien patron du géant du commerce de détail Migros, Herbert Bolliger, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 71 ans, annoncent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Il est mort après une longue maladie, précise dans les journaux sa famille. M. Bolliger a largement marqué la coopérative Migros de son empreinte durant son mandat entre 2007 et 2017, avec notamment la reprise de Denner et l'accord avec Digitec Galaxus.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): le chanteur américain Michael Jackson est acquitté lors de son procès pour abus sexuel sur mineur.

- Il y a 25 ans (2000): l'auteur de l'attentat contre le pape Jean Paul II, Mehmet Ali Agca, est gracié par le président italien Carlo Azeglio Ciampi après 19 ans de prison. Il est extradé de Rome vers la Turquie, où il a été condamné pour un meurtre.

- Il y a 30 ans (1995): le président français Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires français dans l'océan Pacifique. Le dernier aura lieu fin janvier 1996.

- Il y a 75 ans (1950): le cycliste suisse Hugo Koblet devient le premier non-Italien à remporter le classement général du Tour d'Italie.

- Il y a 90 ans (1935): naissance des artistes Christo et Jeanne-Claude, célèbres pour leurs réalisations monumentales consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont-Neuf à Paris et le Reichstag de Berlin. Christo est décédé en 2020, Jeanne-Claude en 2009.

Le dicton du jour

«Pour la Saint-Antoine, les jours croissent comme la barbe d'un moine».