La société des Bugnenets-Savagnières a inauguré une installation d’enneigement technique de nouvelle génération alimentée en grande partie par l'eau de pluie. Capture d'écran RTS/

Les points forts du jour

VOTATIONS FINALES: Le Parlement doit approuver vendredi en votations finales 18 objets mis sous toit lors de la session d'hiver. Tous sont soumis au référendum facultatif hormis les arrêtés fédéraux, notamment celui appelant à rejeter l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!».

GRAND CONSEIL VS: Le Grand Conseil valaisan se prononce ce vendredi sur le budget 2026 du canton. Selon le projet du gouvernement, ce budget présente un excédent de recettes de 0,1 million de francs et de financement de 0,5 million de francs. Il découle notamment de l’utilisation des fonds et des réserves de l’Etat du Valais pour 126,5 millions de francs. Il n'est toutefois pas certain que le budget soit accepté. Lundi, la création de vingt postes supplémentaires proposée par le Conseil d'Etat avait scindé en deux le plénum (64 oui, 63 non). Cette option sera à nouveau au coeur du débat final.

SKI ALPIN: Les skieurs suisses vont tenter de faire aussi bien ce vendredi en Super-G à Val Gardena que jeudi en descente. L'armada helvétique avait réalisé un doublé, avec la victoire de Marco Odermatt devant le Bernois Franjo von Allmen. Départ prévu à 11h45.

ABUS SEXUELS: Un an après un procès électrique dans une affaire emblématique du #MeToo du cinéma français, le réalisateur Christophe Ruggia est jugé vendredi en appel à Paris pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel entre ses 12 et 14 ans. Le cinéaste de 60 ans avait été condamné en première instance à quatre ans de prison, dont deux ferme à effectuer sous bracelet électronique.

UKRAINE: Le président russe Vladimir Poutine donne ce vendredi sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Réunissant des centaines de journalistes russes et étrangers, l'événement dure généralement plusieurs heures.

Vu dans la presse

SKI: La société des Bugnenets-Savagnières a inauguré une installation d’enneigement technique de nouvelle génération alimentée en grande partie par l'eau de pluie, afin de garantir l’ouverture du téléski du Petit-Marmet dès cet hiver, rapportent le Journal du Jura, ArcInfo et le Quotidien Jurassien.

Face aux hivers de plus en plus incertains et aux limites du transport manuel de neige, le plus grand domaine skiable de l'Arc jurassien a investi 800’000 francs dans un système innovant capable de produire de la neige entre –5 et +20 °C, avec une consommation d’eau nettement inférieure aux canons traditionnels. L’installation – un prototype en test qui fonctionne comme une sorte de frigo géant – permet d’enneiger jusqu’à 5000 m2. Le choix s’est porté sur la piste du Petit-Marmet, dédiée aux débutants, afin de permettre aux enfants de la région d'apprendre à skier.

SANTÉ: Selon Marc Sidler, président de l'Association professionnelle des pédiatres suisses, la demande de certificats médicaux a fortement augmenté. Dans une interview accordée à Tamedia, il a appelé les écoles, les jardins d'enfants et les crèches à revoir leur position.

Ceux-ci exigent des certificats médicaux et des dispenses pour les enfants. «Cela va jusqu'à la dispense pour les cours de natation des jeunes enfants», a déclaré M. Sidler, ajoutant: «A mon avis, cela devrait être laissé à la discrétion des tuteurs légaux.» Des entreprises formatrices exigent également un certificat médical dès le premier jour de maladie des apprentis. La charge de travail supplémentaire que cela entraîne serait l'une des causes de la pénurie de médecins.

TOURISME: Suisse Tourisme s’attend à une année record en 2025. Le nombre de nuitées devrait augmenter de 1 à 2% par rapport à l’année précédente, a indiqué son directeur Martin Nydegger dans une interview au Blick. Il n’a toutefois pas pu chiffrer précisément l’impact des campagnes de promotion, notamment celles menées avec des personnalités comme Roger Federer.

En interne, Suisse Tourisme estime néanmoins qu’un hôte sur six serait attiré par sa commercialisation internationale. Martin Nydegger a précisé que Roger Federer n’a rien perçu personnellement pour sa participation à la campagne. Il a également rejeté les critiques selon lesquelles ces vidéos publicitaires favoriseraient le surtourisme, soulignant que la campagne mettait en avant des régions moins fréquentées et que le surtourisme n’est pas un phénomène généralisé en Suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): La première autorisation de mise sur le marché au monde du vaccin BNT162b2 de Covid-19 est accordée en Suisse dans le cadre d'une «procédure ordinaire».

- Il y a 10 ans (2015): Décès du chef d'orchestre allemand Kurt Masur. Il a soutenu la révolution pacifique à Leipzig en 1989.

- Il y a 55 ans (1970): Naissance de l'actrice grisonne Ursina Lardi, qui a remporté le Lion d'argent de la Biennale de théâtre 2025 de Venise. Elle a aussi reçu l'anneau Hans Reinhart en 2017.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du footballeur genevois Jacky Fatton, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football suisse. Il a remporté quatre titres de champion suisse avec Servette. Il a également été international à 53 reprises entre 1946 et 1955. Il est décédé en 2011.

Le dicton du jour

«En décembre, fais du bois,Et endors-toi.»