blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

BUDGET: La ministre suisse des finances Karin Keller-Sutter pourrait annoncer vendredi, au terme de la séance du Conseil fédéral, un paquet de mesures d'économies dans le budget de la Confédération, selon des «sources bien informées» citées par des médias du groupe de presse Tamedia. Les coupes seraient largement inspirées de l'évaluation du groupe d'experts.

PROCHE-ORIENT: Le Conseil de sécurité doit se pencher vendredi soir sur les deux vagues d'explosions meurtrières au Liban des appareils de transmission de la milice chiite pro-iranienne Hezbollah, qui ont fait mardi et mercredi 37 morts et près de 3000 blessés, exacerbant les craintes d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient.

Selon une enquête préliminaire des autorités libanaises remise à l'organe de l'ONU, les bipeurs et les talkies-walkies ayant explosé ont été piégés avant d'entrer dans le pays et leur explosion a été provoquée par l'envoi d'emails. Le Hezbollah attribue cette attaque à Israël, qui n'a pas commenté.

HOCKEY SUR GLACE: Le championnat de Suisse de hockey sur glace de National League se poursuit vendredi avec un derby romand entre Ajoie et Lausanne à Porrentruy (JU). Le HC Bienne, de son côté, se déplace à Rapperswil, alors que Fribourg Gottéron s'en va batailler à Langnau.

Vu dans la presse

SANTÉ: Un traitement préventif contre la bronchiolite pourra être administré dès le mois prochain en Suisse, rapportent vendredi la Tribune de Genève et 24 Heures. Un vaccin devrait être disponible dans le courant d'octobre. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la commission fédérale pour les vaccinations recommandent d'administrer l'injection durant la première semaine de vie, directement sur le lieu de naissance, ou le plus tôt possible par la suite.

David Baud, chef du service d'obstétrique au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), parle d'«une avancée majeure pour la santé publique». Il rappelle que la bronchiolite est «la maladie la plus fréquente et la plus dangereuse» pour les nourrissons. Environ 60% des nouveau-nés sont infectés avant 12 mois.

SANTÉ: Quinze des vingt produits de compléments alimentaires pour enfants analysés par la protection des consommateurs alémanique et la Haute école spécialisée bernoise BFH présentaient un surdosage en vitamines, révèlent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Dix préparations dépassaient la valeur limite pour la vitamine C, cinq pour le folate, la biotine, la vitamine B1 et la niacine. Dans quatre produits, la vitamine B6 était trop fortement dosée.

Des indications imprécises sur le dosage ou la classe d'âge ont en outre été constatées sur cinq produits. «Les compléments alimentaires ne sont pas des sucreries et ne devraient pas être vantés comme tels», déclare Josianne Walpen, responsable chez Konsumentenschutz. Elle appelle à légiférer rapidement.

TECHNOLOGIE: Une première camionnette de livraison autonome circule en Suisse, relate vendredi Le Temps. L'entreprise de logistique Planzer utilise depuis jeudi une navette électrique autonome pour faire le lien entre son centre logistique ferroviaire et 14 points de transbordements à Berne sur une longueur totale de 67 kilomètres.

Les colis sont ensuite chargés sur des petits véhicules électriques, conduits, eux, par des humains. Un opérateur peut à tout moment reprendre à distance le contrôle du véhicule autonome. Le test doit durer près de deux ans. «L'objectif est de commencer la commercialisation dès le début de l'année 2026», indique un porte-parole du groupe dans le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'actrice américaine Lina Basquette ("La fille sans dieu"). Elle fut remarquée autant pour sa vie sentimentale et ses neuf mariages, que pour ses 75 années passées dans le divertissement et commencées avec le cinéma muet. Elle était née en 1907.

- Il y a 40 ans (1984): naissance du patineur français Brian Joubert, champion du monde de la discipline en 2007.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'actrice hongkongaise Maggie Cheung ("Clean», «As tears go by").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actrice et réalisatrice française Sabine Azéma, l'actrice préférée et l'épouse d'Alain Resnais. Elle a reçu deux fois le César de la meilleure actrice, en 1985 pour «Un dimanche à la campagne» et en 1987 pour «Mélo».

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'actrice italienne Sophia Loren ("Pain, amour, ainsi soit-il» de Dino Risi, «La Fille du fleuve» de Mario Soldati).

Le dicton du jour

«Gelée blanche de Saint-Eustache grossit le raisin qui tache».

