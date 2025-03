blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le mystère entourant l'audit externe sur le Département vaudois des finances et de l'agriculture et sa ministre centriste Valérie Dittli sera levé vendredi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

SESSION: Le Parlement fédéral termine sa session de printemps vendredi. Les deux chambres doivent valider 24 textes en votations finales. Le deuxième paquet de mesures pour freiner la hausse des coûts de la santé, la mise en oeuvre de la 13e rente AVS et le renforcement des effectifs dans la protection civile comptent parmi les sujets sur lesquels le Conseil national et le Conseil des Etats se sont mis d'accord durant ces trois dernières semaines.

VAUD: Le mystère entourant l'audit externe sur le Département vaudois des finances et de l'agriculture et sa ministre centriste Valérie Dittli sera levé vendredi. Le Conseil d'Etat tient une conférence de presse à 11h00 au Château Saint-Maire. L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Studer, auteur de cette analyse externe, sera également présent. Le contenu et les conclusions du rapport d'audit ont fait l'objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs jours.

GENÈVE: Le Tribunal correctionnel de Genève rend son verdict vendredi dans le procès d'un homme de 58 ans qui est accusé de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive, voire de gestion déloyale aggravée. Ce Français, qui vit désormais à Dubaï, était spécialisé dans la promotion et la construction de biens immobiliers très haut de gamme en France, à Megève, sur la Côte d'Azur, et en Suisse. Il a laissé derrière lui une ardoise qui se chiffre en millions de francs.

CINÉMA: Les Quartz du cinéma suisse sont décernés vendredi soir à Genève. Le film «Der Spatz im Kamin» de Ramon Zürcher arrive en tête avec six nominations. L'an dernier, le film «Blackbird Blackbird Blackberry» d'Elene Naveriani avait remporté le prix du meilleur film suisse de fiction et «L'audition» de Lisa Gerig, celui du meilleur documentaire.

PROCHE-ORIENT: Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir vendredi sur Gaza, alors que des centaines de civils ont déjà été tués dans l'enclave palestinienne depuis la reprise des attaques israéliennes. Le Hamas veut passer à la deuxième phase de l'accord conclu en janvier entre les parties, qui prévoit un cessez-le-feu permanent, le retrait israélien de Gaza, la réouverture des points de passage pour l'aide humanitaire et la libération des derniers otages. Israël souhaite de son côté changer les règles et étendre la première phase jusqu'à la mi-avril. Il réclame, pour passer à la deuxième, la «démilitarisation» de Gaza et le départ du Hamas.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale des forêts. Les forêts sont le moyen de subsistance de millions de familles. Elles sont aussi une source vitale d'énergie et jouent un rôle-clé dans l'agriculture en accueillant des pollinisateurs et en contribuant à l'enrichissement des sols, à la régulation du climat et à la conservation de la biodiversité. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale des glaciers. Les glaciers sont essentiels à notre écosystème, jouant le rôle de réservoirs d'eau douce et d'indicateurs de l'état de santé de la planète. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENCORE...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Elle commémore le 21 mars 1960, lors duquel, à Sharpeville, en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l'apartheid. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST ENFIN...: Comme chaque 21 mars, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la poésie. Pratiquée dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie parle à l'humanité commune et aux valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

VAUD: La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli est en grande partie blanchie par le rapport d'audit externe sur son département, celui des finances et de l'agriculture, révèle vendredi Le Temps. La majorité des reproches faits à la ministre centriste n'ont pas été retenus par l'analyse de l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Studer, à l'exception d'un dépassement de fonction dans le cadre d'un litige sur le bouclier fiscal.

En revanche, la directrice générale de la fiscalité, en conflit depuis des mois avec Mme Dittli, est mise en cause et pourrait être poussée vers une retraite anticipée, écrit le journal.

VAUD: Annoncée absente pour cause de maladie mardi à une séance du Grand Conseil vaudois, la ministre vaudoise des finances Valérie Dittli indique vendredi dans 24 Heures et Tages-Anzeiger avoir recommencé à travailler depuis la veille. Après une chute de pression lundi matin, «mon médecin m'a ordonné quelques jours de repos», explique-t-elle. Mais «ça va bien» maintenant.

La cheffe du Département vaudois des finances et de l'agriculture assure qu'elle sera présente vendredi à la présentation de l'audit externe mené sur son département. «Je suis très soucieuse de transparence et d'une bonne gouvernance. C'est ce qui guide mon action».

DÉFENSE: Le Ministère public de la Confédération a repris l'enquête pénale dans une affaire de fraude présumée concernant RUAG, l'entreprise d'armement aux mains de la Confédération, rapportent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le Contrôle fédéral des finances soupçonne une fraude de plusieurs dizaines de millions.

Un ancien cadre aurait vendu pendant des années des pièces de rechange de chars de combat à des prix dérisoires par l'intermédiaire d'un complice allemand. Une procédure serait déjà en cours en Allemagne contre l'homme, son épouse et un intermédiaire. Les accusations vont de l'escroquerie au blanchiment d'argent en passant par la falsification de documents.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.03.2025

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): décès à 106 ans de l’artiste lucernois Hans Erni.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du chanteur britannique Roger Hodgson, chanteur et compositeur du groupe Supertramp.

- Il y a 100 ans (1925): naissance du metteur en scène de théâtre britannique Peter Brook. Il est décédé en 2022.

- Il y a 100 ans (1925): naissance du cycliste zurichois Hugo Koblet, vainqueur du Tour d'Italie 1950 et du Tour de France 1951. Il est décédé en 1964.

Le dicton du jour

«Quand, au printemps, la lune est claire, peu de noix espère. Si la lune est trouble, la noix redouble».