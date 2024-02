Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice: profs, parents et élèves se mobilisent

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une vue aerienne de l'Abbaye de Saint-Maurice avec en arriere plan le Lycee-college de l'Abbaye de St-Maurice le mercredi 22 novembre 2023 a Saint-Maurice. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Les points forts du jour

UKRAINE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis doit prononcer vendredi à New York plusieurs discours sur l'Ukraine, notamment devant le Conseil de sécurité de l'ONU et l'assemblée générale de l'ONU, quelques heures avant le deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Jeudi, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait participé dans la ville américaine à un événement axé sur le déminage humanitaire. Il avait alerté sur l'«énormité» du défi du déminage en Ukraine.

RUSSIE: Galvanisée par ses récents succès militaires, la Russie célèbre vendredi sa journée des «défenseurs de la patrie», un hommage aux forces armées à la veille du deuxième anniversaire de son assaut contre l'Ukraine. Comme tous les ans, le président russe Vladimir Poutine se recueillera sur la tombe du soldat inconnu, à l'ombre des murs du Kremlin. Ces derniers jours, il a déjà multiplié les satisfecit, décorant des soldats ou volant à bord d'un bombardier stratégique.

SANTÉ: Le syndicat Unia présente vendredi à Berne les résultats de son étude sur le secteur des soins. Cette analyse doit, selon le syndicat, placer pour la première fois les soignants au centre de la recherche. Les propositions qui en découlent sont faites par le projet de recherche de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI).

CINÉMA: Ebranlé par une nouvelle vague d'accusations de violences sexuelles, le cinéma français a rendez-vous vendredi soir pour la 49e édition des César. Palme d'or à Cannes et nommé cinq fois aux Oscars, le film «Anatomie d'une chute» de Justine Triet figure parmi les grands favoris, avec onze nominations. Le trophée du meilleur film pourrait se jouer entre ce long-métrage et «Le règne animal», un film fantastique de Thomas Cailley, qui a lui aussi combiné succès critique et en salles (douze nominations).

Vu dans la presse

EGLISE CATHOLIQUE: Des parents d'élèves, des étudiants et des professeurs s'opposent à la nomination un recteur laïc à la tête du collège de l'abbaye de St-Maurice (VS) ou à un changement de nom de l'école dans la tourmente après des révélations d'abus sexuels à l'abbaye, rapportent vendredi Le Nouvelliste et la radio Rhône FM. Une lettre signée par plus de 50 enseignants du collège demande la réhabilitation du recteur-chanoine Alexandre Ineichen, qui s'était volontairement mis en retrait le temps de l'enquête.

Mardi, l'assemblée des parents d'élèves a validé le lancement d'une pétition, exigeant que les chanoines n'ayant pas été mis en cause puissent continuer à enseigner, que le collège garde son nom et son identité et que la convention signée en 2021 entre l'abbaye de Saint-Maurice et l'Etat du Valais soit respectée à la lettre.

JUSTICE: Les petits criminels vont plus souvent en prison que les condamnés dans des affaires de plusieurs millions de francs, relèvent vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. «Les données montrent clairement qu'en Suisse, on va nettement plus vite en prison pour un vol ou un brigandage que pour le blanchiment d'argent, la corruption ou l'escroquerie», déclare Daniel Fink, professeur en statistiques criminelles à l'université de Lausanne.

Cette situation s'explique par le fait que les petits criminels deviennent plus souvent des récidivistes, ajoute-t-il. L'expert note aussi que plus d'une incarcération sur deux est due au fait qu'une personne ne peut pas payer une amende ou une peine pécuniaire. Selon le professeur émérite de droit pénal Martin Killias, il existe en Suisse «une sorte de droit pénal de classe», dans lequel «la prison est réservée à une couche sociale inférieure».

ASILE: L'association Bien vivre à Neuchâtel (BVN) a lancé une pétition demandant la réaffectation du centre fédéral pour requérants d'asile de Perreux, à Boudry (NE), en un site pour les migrantes et les familles ou sa fermeture dans un délai de six mois, révèle vendredi ArcInfo. BVN estime que le nombre de demandeurs d'asile hébergé à Boudry est trop élevé pour une commune de 6000 habitants. «Plus de 7000 requérants [y] ont transité», déclare le président de l'association Dastier Richner.

Il invoque aussi la lassitude des habitants face aux vols et aux incivilités. Alors que les autorités neuchâteloises menacent de résilier la convention pour le centre fédéral d'accueil, le ministre fédéral de la justice et de la police, Beat Jans, prévoit de se rendre sur place au printemps, annoncent 24 Heures et la Tribune de Genève, citant une porte-parole du Secrétariat d'État aux migrations. «La date n'est pas encore fixée», ajoute-t-elle.

CRIMINALITÉ: L'Office fédéral de la police fedpol a reçu l'an dernier des fournisseurs américains d'accès à Internet 14'420 signalements d'images pornographiques interdites, indiquent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. C'est deux fois plus qu'il y a trois ans.

De nombreux fournisseurs d'accès effectuent leurs recherches à l'aide de l'intelligence artificielle. Comme cette méthode s'améliore, le nombre d'images trouvées augmente. Parallèlement, la numérisation facilite la diffusion de la pornographie enfantine. Ces deux facteurs expliquent la tendance à la hausse.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.02.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): l'ex-producteur vedette d'Hollywood, Harvey Weinstein, est condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles en 2013 d'un mannequin européen dans un hôtel de Beverly Hills. Il avait déjà écopé de 23 ans de prison en 2020 pour viol et agression sexuelle à l'issue d'un procès à New York.

- Il y a 25 ans (1999): décès du linguiste suisse Heinrich Schmid, créateur des langues faîtières rhéto-romanes Rumantsch Grischun et Ladin Dolomitan. Il était né en 1921.

- Il y a 30 ans (1994): naissance de l'actrice américaine Dakota Fanning ("Sam, je suis Sam», «La Guerre des mondes», la saga «Twilight», «Ocean's 8").

- Il y a 80 ans (1944): naissance du guitariste de blues américain Johnny Winter ("Johnny B. Goode», «Walkin' By Myself"). Il est décédé en 2014 dans le canton de Zurich.

- Il y a 85 ans (1939): naissance de l'acteur, réalisateur et producteur américain Peter Fonda ("Easy Rider», «Les Rescapés du futur").

- Il y a 100 ans (1924): naissance du cinéaste français Claude Sautet ("Nelly et M. Arnaud», «Un coeur en hiver», «Les choses de la vie").

- Il y a 125 ans (1899): naissance de l'écrivain allemand Erich Kästner ("Emile et les détectives"). Il est décédé en 1974.

Le dicton du jour

«À la Saint-Florent, il est bien de semer le froment, mais sans perdre de temps».

ats