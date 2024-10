blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Sur les 18'000 bouquetins que compte la Suisse, 7000 sont en Valais. imago images/R. Kistowski/wunderbare-Erde

ATS

Les points forts du jour

VOTATIONS FEDERALES: Le Contrôle fédéral des finances publie les budgets annoncés par les acteurs politiques en vue de la votation du 24 novembre. Quatre objets sont soumis au peuple: le financement uniforme des soins, l'extension des autoroutes et deux objets liés aux baux. Les acteurs politiques doivent déclarer nommément les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs.

PROCÈS ZH: Le tribunal de district de Zurich rend vendredi son jugement dans le procès de l'ex-patron d'Elvetino, filiale de restauration des CFF, et de ses deux co-accusés. Ils ont été jugés pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Ils risquent jusqu'à quatre ans de prison. La défense a réclamé l'acquittement des trois prévenus. Selon elle, les preuves réunies contre l'ancien CEO d'Elvetino sont «inutilisables», car l'acte d'accusation se base sur des enquêtes internes des CFF. Le Ministère public a requis trois ans et huit mois de prison contre le Zougois de 68 ans. Celui-ci se serait servi dans la caisse pour financer son train de vie et couvrir des investissements personnels.

PROCHE-ORIENT: Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken rencontre ce vendredi à Londres des chefs de la diplomatie arabes. Il veut parler avec eux des guerres en cours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza et avec le Hezbollah au Liban. M. Blinken s'est rendu ces derniers jours en Israël, puis en Arabie saoudite et au Qatar. Il avait estimé à Tel-Aviv que «le moment» était venu de mettre fin à la guerre à Gaza.

FRANCE: Les obsèques de Lina, l'adolescente disparue fin 2023 en Alsace, ont lieu ce vendredi après-midi dans son village de Plaine, près de Strasbourg. Près de treize mois après la disparition de la jeune fille âgée de 15 ans, son corps a été retrouvé la semaine dernière dans un cours d'eau à Sermoise-sur-Loire (Nièvre), dans une zone boisée et isolée, à plus de 400 kilomètres du lieu où elle s'était volatilisée, le 23 septembre 2023.

Vu dans la presse

BOUQUETINS: Sur les 18'000 bouquetins que compte la Suisse, 7000 sont en Valais, relatent le Walliser Bote et le Nouvelliste. En raison des dégâts en forêt et dans les cultures, les cantons de montagne plaident pour une régulation plus forte par la chasse, explique Nicolas Bourquin, chef du Service de la chasse, de la pêche et de la faune.

Comme il s’agit d’une espèce protégée, pas facile de changer les choses, et encore moins dans un avenir proche. Quelques pistes, comme celle d’une ordonnance sur le bouquetin, inspirée du modèle en vigueur aux Grisons pourraient être envisagées.

ENERGIE: En comparaison internationale, les entreprises industrielles suisses ont récemment payé plus cher leur électricité. Seuls les Pays-Bas font payer davantage les gros consommateurs d'énergie, écrit la Neue Zürcher Zeitung. La Suisse se trouve donc à la deuxième place. Elle est suivie par la Pologne et l'Allemagne, où l'industrie doit payer 15% de moins pour l'électricité. C'est en France que les prix de l'électricité étaient les plus bas en 2024.

EXPORTATION: La présidente de l'organisation de promotion des exportations Switzerland Global Enterprise, Ruth Metzler se prononce en faveur de l'accord de libre-échange avec la Chine, dans les journaux de CH Media. Selon elle, le potentiel de réduction des droits de douane n'est pas encore épuisé. Les exportations de la Suisse vers la Chine ont plus que doublé au cours des dix dernières années.

TRANSPORT AÉRIEN: Pendant les vacances d'automne, 38% de tous les vols Swiss ont décollé ou atterri en retard de plus de 15 minutes, écrit le Blick. Le directeur opérationnel de Swiss, Oliver Buchhofer, montre du doigt les conditions météorologiques et un espace aérien européen toujours plus surchargé. Chez Lufthansa, des retards ont été signalés pour 28% des vols au deuxième trimestre.

THÉÂTRE ET POLITIQUE: Le metteur en scène Hervé Loichemol suspend la tournée de la pièce créée avec la troupe palestinienne Freedom Theatre, écrit 24 Heures. «Métro de Gaza» était agendé début décembre au Théâtre Benno Besson à Yverdon. «Pour des raisons indépendantes de notre volonté, en lien avec la géopolitique au Proche-Orient, la tournée de ce spectacle en France et en Suisse a été annulée», peut-on lire sur le site du théâtre.

Créée en 2022 par l’ancien directeur de la Comédie de Genève et l’autrice palestinienne Khawla Ibraheem, la pièce est le fruit d’une collaboration avec le Freedom Theatre (Théâtre de la liberté), installé dans le camp de réfugiés de Jénine, en Palestine, où Hervé Loichemol s’est rendu. Sur les ondes de RTS La Première jeudi, le metteur en scène relevait le «harcèlement que subissent les Palestiniens, en particulier dans le camp de Jénine». Le Français évoque des comédiens de la troupe assassinés, d’autres en détention. Il parle d’une crise telle au sein de la troupe qu’il a «estimé qu’il était préférable de suspendre la tournée».

DÉCOLONISER SES ARCHIVES: Genève possède l’un des fonds d’archives sonores les plus importants au monde, qui fête ses 80 ans, lit-on dans le Courrier. Le Musée d’ethnographie de la cité lémanique doit au compositeur roumain et pionnier de l’ethnomusicologie contemporaine Constantin Brailoiu d’avoir fondé, en 1944, les Archives internationales de musique populaires (AIMP).

Numérisé à 80%, le fonds compte aujourd’hui 25'000 heures d’enregistrements provenant des cinq continents, les plus anciens remontant à 1898. Quatre-vingt ans après la création de ce fonds sonore, l’heure est la décolonisation des pratiques, à laquelle chercheurs, conservateurs, personnalités issues des «communautés sources» et artistes sont appelés à réfléchir.

REPOS ETERNEL: Comme Coco Chanel, Pierre de Coubertin ou Eugène Viollet-le-Duc, chacun peut reposer au Bois-de-Vaux. L'un des plus beaux cimetières de Suisse, dessiné par Alphonse Laverrière, a été inauguré il y a cent ans au sud-ouest de Lausanne. Les non-Lausannois y sont donc admis, mais ce n’est pas gratuit.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): Décès du musicien britannique Jack Bruce, chanteur et bassiste du groupe Cream. Il était né en 1943.

- Il y a 40 ans (1984): Naissance de la chanteuse américaine Katy Perry ("I kissed a girl").

- Il y a 40 ans (1984): Décès de l'actrice française Pascale Ogier, muse des réalisateurs Jacques Rivette et Eric Rohmer ("Les nuits de pleine lune"). Elle était née en 1958.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du rockeur britannique Jon Anderson, chanteur du groupe Yes.

Le dicton du jour

À la Saint-Crépin, les mouches voient leur fin

ro, ats