Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu après le décès d'une diplomate suisse en Iran. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Les points forts du jour

ALLEMAGNE: Le président allemand Frank-Walter Steinmeier doit annoncer vendredi sa décision sur la demande de dissolution du Parlement allemand, que le chancelier social-démocrate Olaf Scholz avait déposée la semaine passée suite au vote de confiance perdu devant le Bundestag. M. Steinmeier devrait dissoudre le Parlement et fixer la date des élections législatives anticipées, probablement au 23 février 2025.

Sans majorité parlementaire depuis plus d'un mois après la rupture de la coalition entre le SPD, les Verts et les libéraux, le chancelier avait posé cette question de confiance au Bundestag dans le but de la perdre et de lancer la procédure officielle pour des élections anticipées.

UKRAINE: Les forces ukrainiennes ont fait prisonnier un soldat nord-coréen déployé en soutien de l'armée russe, ont rapporté les renseignements sud-coréens vendredi. Il s'agit du premier cas connu de Nord-Coréen capturé depuis que Kiev et les Occidentaux ont fait état de l'envoi par Pyongyang de soldats en soutien à son allié russe.

Selon Kiev, 12'000 soldats nord-coréens, dont «environ 500 officiers et trois généraux», sont engagés dans la région russe de Koursk, dont l'armée ukrainienne occupe plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis août. Leur engagement dans les combats n'a pas eu d'impact significatif sur la situation, selon le renseignement militaire ukrainien (GUR).

HOCKEY SUR GLACE: Fribourg-Gottéron et le HC Davos sont à nouveau en lice vendredi au deuxième jour de la Coupe Spengler de hockey sur glace. L'équipe fribourgeoise, battue 3-2 après les tirs au but jeudi par les Tchèques de Dynamo Pardubice, doit affronter à partir de 15h10 le club finlandais Kärpät Oulu. Quant aux Grisons, écrasés 6-2 par Team Canada, ils seront aux prises dès 20h15 avec les Allemands de Straubing Tigers.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 27 décembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la préparation aux épidémies. Les crises sanitaires mondiales menacent de submerger les systèmes de santé, de perturber les chaînes d'approvisionnement et de frapper de manière disproportionnée les moyens de subsistance des populations. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

IRAN: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu après le décès d'une diplomate suisse en Iran, révèlent vendredi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Après trois ans et demi d'enquête, il estime que la mort est vraisemblablement un suicide. La femme de 51 ans a été retrouvée sans vie devant un immeuble de Téhéran en 2021.

L'enquête a été compliquée par l'absence d'organes après une première autopsie en Iran. Lorsque les experts de l'institut de médecine légale de l'université de Berne ont procédé à un deuxième examen en Suisse, il manquait le cerveau, le cœur, un rein et des parties de la colonne vertébrale. Les expertises pratiquées n'ont pas pu déterminer la cause exacte du décès, mais n'ont trouvé aucun indice de violence.

COMMUNICATION: La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a décidé de communiquer avec le réseau social X pendant son année présidentielle en 2025, indique son chef de la communication dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de vendredi.

La future présidente de la Confédération va se servir de cette plateforme pour envoyer directement des messages à la population et pour informer sur les activités présidentielles, explique le porte-parole. Le compte @keller_sutter a été réservé dès l'été, mais n'a pas encore été employé. L'utilisation de ce compte sera interrompue à la fin 2025. La libérale-radicale saint-galloise n'a encore jamais publié de message sur X.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Plusieurs facteurs expliquent le surcoût de 14 milliards de francs de l'infrastructure ferroviaire d'ici à 2035, indique dans Le Temps et la Neue Zürcher Zeitung de vendredi le directeur des CFF Vincent Ducrot. «Il y a dix ans, on avait d'autres paramètres de planification», relève-t-il. Or, de nouvelles méthodes de mesure et de simulation ont conduit à l'adaptation de ces bases de planification, note-t-il.

Le directeur des CFF pointe également le fait que les projets ferroviaires ont été planifiés sans réserve financière. «Les modifications, qui augmentent les coûts, en entraînent donc immédiatement des supplémentaires qui ne sont pas financés». M. Ducrot relève en outre que «beaucoup d'éléments n'étaient pas connus» lors de la réalisation des plans, comme, par exemple, une norme européenne qui modifie les courbes de freinage ou l'application de la loi sur l'égalité pour les handicapés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): décès de l'économiste et politicien français Jacques Delors à l'âge de 98 ans. Considéré comme «l'architecte de l'Europe moderne», il a présidé la Commission européenne de 1985 à 1995.

- Il y a 30 ans (1994): un hélicoptère s'écrase sur un immeuble d'habitation à Zurich. Le pilote et le passager sont tués. L'immeuble a dû être évacué en raison du risque d'explosion.

- Il y a 75 ans (1949): l'Indonésie devient indépendante des Pays-Bas.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'écrivain schaffhousois Markus Werner ("Am Hang"). Il est l'auteur de sept romans, tous loués par la critique. Il est décédé en 2016.

- Il y a 160 ans (1864): naissance du compositeur et chef d'orchestre suisse Joseph Lauber. Il a dirigé l'orchestre du Grand Théâtre de Genève et a été professeur au conservatoire de musique de Genève. Parmi ses élèves, on compte Henri Gagnebin et Frank Martin. Il est décédé en 1952 dans la cité de Calvin.

Le dicton du jour

«Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois».