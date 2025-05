Retraites: les Suisses regrettent leurs choix de prévoyance

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ÉBOULEMENT: Deux jours après que le glacier du Birch a rompu sous le poids de la masse de gravats et de roches tombés du Petit Nesthorn, engloutissant le village de Blatten (VS), les regards et les inquiétudes se tournent vendredi sur le lac artificiel qui s'est constitué en amont des éboulis et augmente d'heure en heure sur la rivière Lonza. Un gros risque d'embâcle existe et pourrait inonder la vallée en contrebas.

Blatten (VS): des risques de lave torrentielle perdurent De grosses instabilités sont toujours constatées sur le Petit Nesthorn, la montagne qui surplombe Blatten (VS). Elles concernent plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de roche. Des risques de laves torrentielles sont également présents tant en rive gauche qu’en rive droite de la vallée, quelques heures après la disparition du glacier du Birch. 29.05.2025

LITTÉRATURE: La 47e édition des Journées littéraires de Soleure, une vitrine de la littérature suisse et internationale de l'année écoulée, ouvre vendredi. Au total, 74 auteurs y présentent leurs œuvres, dont une vingtaine d'écrivains romands ou francophones. Cette année, l'événement s'articule autour d'un nouveau centre situé dans le parc du musée des beaux-arts de Soleure. Plus de 140 manifestations auront lieu jusqu'à dimanche.

FOOTBALL: Le FC Aarau a besoin vendredi d'un miracle pour arracher la promotion en Super League de football lors du barrage contre Grasshopper Zurich. La défaite 4-0 subie mardi à l'aller à Lugano (TI) paraît difficilement surmontable. Coup d'envoi du match retour, ce soir à 20h30 au stade du Brügglifeld, à Aarau.

Vu dans la presse

RETRAITE: Trois Suisses sur dix arrivant à la retraite regrettent de ne pas avoir contracté un 3e pilier, relèvent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève, reprenant un sondage de l'institut de recherche Sotomo diffusé mercredi dans les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

Presque un retraité sur deux (47%) dit en outre regretter rétrospectivement les décisions prises dans le cadre de sa planification de la prévoyance retraite. L'enquête révèle encore qu'un cinquième de la population active ne se préoccupe pas du tout de la prévoyance vieillesse privée.

ÉBOULEMENT: L'accélération du mouvement du glacier du Birch, dont une partie a fini par céder mercredi provoquant une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis qui a enseveli en grande partie le village de Blatten (VS), est «clairement liée au réchauffement climatique», explique vendredi dans Le Nouvelliste et ArcInfo Christophe Lambiel, professeur à l'université de Lausanne et spécialiste du pergélisol (permafrost en anglais) et de l'évolution des paysages alpins.

«Le permafrost se dégrade, la roche devient instable, des blocs chutent et alourdissent le glacier, qui s'accélère sur une pente raide», ajoute-t-il. Plus un glacier est lourd et situé sur une pente raide, plus il peut avancer rapidement, poursuit le spécialiste, qui préconise de surveiller de près les autres glaciers situés sur des versants raides.

ÉBOULEMENT: Deux jours après la destruction du village de Blatten (VS) suite à l'éboulement d'une partie du glacier du Birch, le conseiller aux Etats valaisan Beat Rieder réclame vendredi dans la Neue Zürcher Zeitung davantage de moyens fédéraux pour la protection contre les dangers naturels dans les Alpes. Si la Confédération ne trouve pas d'argent pour les populations de montagne dans un budget de 85 milliards de francs, «à quoi sert l'argent que nous avons», dit le centriste.

Selon lui, la Suisse a besoin de toute urgence de plus d'ouvrages de protection et de systèmes de surveillance couvrant l'ensemble du territoire. Pour la reconstruction de Blatten, M. Rieder estime que le budget fédéral comporte une multitude de postes de dépenses que l'on peut réduire. «Avec cet argent, nous pourrions déjà restaurer beaucoup de choses à Blatten».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Donald Trump est reconnu coupable de 34 chefs d'accusation de «falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016».

- Il y a 5 ans (2020): les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley s'envolent du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX, première société privée à se voir confier par la NASA la responsabilité d'acheminer ses précieux astronautes.

- Il y a 50 ans (1975): décès de l'acteur genevois Michel Simon ("Boudu sauvé des eaux», «Quai des brumes», «L'Atalante"). Il était né en 1895.

- Il y a 50 ans (1975): création de l'agence spatiale européenne (ESA).

