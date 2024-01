blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Albert Rösti était d'accord avec une procédure plus lente. Mais dès le mois de mai, il a accéléré le rythme. KEYSTONE

Les points forts du jour

ADIEU A DELORS: De nombreux dirigeants européens sont attendus vendredi à l'hommage à Jacques Delors présidé par Emmanuel Macron. Le président français saluera la mémoire d'un «architecte de l'Europe unie» sans lequel la France serait «moins maîtresse de son destin».

L'hommage national dans la cour des Invalides connaîtra une «innovation» liée à la dimension continentale de l'ex-président de la Commission européenne, décédé le 27 décembre à 98 ans: après la sonnerie aux morts et la Marseillaise, retentira l'Ode à la joie, l'hymne européen.

Vu dans la presse

CH MEDIA: Le conseiller fédéral Albert Rösti a ignoré les réserves de la Chancellerie fédérale et de l'Office fédéral de la justice (OFJ) concernant la chasse spéciale aux loups, rapportent les journaux de CH Media sur la base de documents de l'administration fédérale.

Selon ces documents, Albert Rösti était d'accord avec une procédure plus lente. Mais dès le mois de mai, il a accéléré le rythme. Outre la Chancellerie fédérale, la procédure rapide s'est heurtée à la résistance de la Conférence des cantons de montagne.

TAMEDIA: Selon un sondage, la population suisse se montre plus écologique qu'elle ne l'est en réalité. Une grande partie des personnes interrogées ont évalué leur bilan climatique de manière trop positive, rapportent les journaux de Tamedia et la SRF. L'erreur d'appréciation était particulièrement importante chez les hauts revenus. Les jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans avaient en outre la plus grande empreinte écologique.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 05.01.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 80 ans (1944): Naissance à Bienne du journaliste Frank A. Meyer, ancien éditorialiste du groupe Ringier.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de la chanteuse de blues britannique Jo Ann Kelly, considérée comme «la reine incontestée des chanteurs de country blues britanniques». Elle est décédée en 1990.

- Il y a 95 ans (1929): Naissance du flûtiste suisse Peter-Lukas Graf.

Le dicton du jour

«Gelée en hiver, blé au grenier».

