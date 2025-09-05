blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le dicton de ce vendredi 5 septembre: «Septembre humide, pas de tonneau vide». Imago

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FOOTBALL: L'équipe de Suisse de football entame vendredi à Bâle sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Face au Kosovo, la victoire semble impérative dans un groupe à quatre équipes. Le premier des six matches donne l'occasion aux hommes du sélectionneur suisse Murat Yakin d'affirmer d'entrée de jeu une ambition qui doit être celle d'un quart de finaliste européen: obtenir son billet pour l'Amérique du Nord sans passer par la case barrage.

LOGEMENT: La Conférence gouvernementale des cantons alpins s'exprime vendredi sur l'abolition de la valeur locative, en votation le 28 septembre. Elle craint des pertes fiscales importantes. La valeur locative sur les résidences secondaires devant également être supprimée et remplacée par un impôt cantonal facultatif, les cantons alpins redoutent d'être particulièrement touchés.

DIPLOMATIE: La rencontre des chefs d'Etat des six pays germanophones s'achève vendredi à St-Gall. Les discussions portent principalement sur la compétitivité économique de l'Europe. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a invité le grand-duc Henri de Luxembourg, le prince héritier Alois de Liechtenstein, le roi des Belges Philippe, le président autrichien Alexander Van der Bellen et le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Cette rencontre se tient une fois par an depuis 2004.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la charité. La charité renforce les soins de santé, l'éducation, la préservation culturelle et la protection des groupes vulnérables. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

BANQUES: Une intervention du directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, devant des parlementaires fédéraux à Berne a été annulée, écrivent vendredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. L'événement, intitulé «La place bancaire de Zurich et la Suisse», devait avoir lieu à l'hôtel Bellevue durant la session d'automne des chambres fédérales, qui débute lundi.

Officiellement l'annulation est due à un «conflit d'horaire», affirme l'organisateur, le président du PLR du canton de Zurich Filippo Leutenegger (PLR/ZH). Mais, selon les journaux, certains considéraient cette intervention comme une provocation à l'égard de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, en conflit depuis des mois avec Sergio Ermotti au sujet de la nouvelle réglementation sur les banques

GENÈVE INTERNATIONALE: Le président américain Donald Trump devrait finalement épargner l'Organisation internationale du travail (OIT), qui siège à Genève, rapporte vendredi Le Temps. Après avoir communiqué vendredi dernier une coupe de 107 millions de dollars de fonds destinés à l'OIT, la liste publiée mercredi par la Maison-Blanche des organisations frappées par les mesures d'économies américaines, invoquées au nom de la lutte contre le «wokisme», ne comporte plus le nom de l'OIT.

Il s'agit d'une «évolution bienvenue», indique dans le journal le directeur général de l'organisation Gilbert Houngbo. Mais «rien n'est acquis», précise-t-il, soulignant qu'il cherche à «clarifier» la position de Washington.

MIGRATION: L'Allemagne veut prolonger de six mois à partir du 15 septembre les contrôles de personnes aux frontières avec la Suisse, écrit vendredi le Blick. Cette mesure pourrait même être maintenue plus longtemps, précise dans le journal un porte-parole du ministère fédéral allemand de l'intérieur.

Les flux migratoires irréguliers vers l'Allemagne restent élevés, ce qui surcharge les systèmes d'accueil et d'intégration, ajoute le porte-parole. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) indique dans le journal que ces contrôles ne provoquent ni embouteillage ni temps d'attente prolongé en Suisse.

FAUNE: Le Fadet des tourbières a disparu du canton de Berne, relatent vendredi la Berner Zeitung et le Bund. Les derniers spécimens de cette espèce de papillon ont été aperçus en 2023 et, depuis lors, aucun individu n'a été découvert, confirme dans les journaux une employée de l'Office cantonal bernois de l'agriculture et de la nature.

L'une des causes est la destruction des marais, dont 90% ont disparu en Suisse au cours des 200 dernières années. Le changement climatique, avec ses journées caniculaires, le drainage et les apports en nutriments ont également contribué à détruire l'habitat de ce lépidoptère, ajoute-t-elle.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): le réalisateur tchèque Jiří Menzel succombe au Covid-19. Figure de la «Nouvelle vague tchécoslovaque» porteuse de liberté et de contestation face au régime communiste, il avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1967 pour son premier long-métrage, «Trains étroitement surveillés».

- Il y a 30 ans (1995): début des huit essais nucléaires prévus par le président français Jacques Chirac en Polynésie française. Le premier tir provoque des protestations, alors que de graves troubles éclatent à Tahiti.

- Il y a 80 ans (1945): un accord américano-soviétique établit le 38e parallèle comme ligne de démarcation entre les zones d'occupation en Corée. Le 8 septembre, les troupes américaines débarquent en Corée du Sud

- Il y a 80 ans (1945): naissance du navigateur français Gérard d'Aboville.

- Il y a 85 ans (1940): naissance de l'actrice américaine Raquel Welch ("Le voyage fantastique», «Un million d'années avant J.C."). Elle est décédée en 2023.

Le dicton du jour

«Septembre humide, pas de tonneau vide».