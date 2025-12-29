La Russie a accusé lundi l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Moscou a prévenu que la Russie allait «réviser» sa position dans les négociations sur la résolution du conflit en Ukraine.

La Russie a accusé lundi l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Dans la nuit, «le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste utilisant 91 drones contre la résidence d'État du président» Vladimir Poutine, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur Telegram, mettant en garde contre dee «représailles» et affirmant que, si elle ne comptait pas se «retirer du processus de négociations avec les Etats-Unis», «la position de la Russie sera révisée».