L'Ukraine a accusé vendredi l'armée russe d'avoir frappé avec des drones deux cargos naviguant en mer Noire, causant la mort d'un marin de nationalité syrienne, après plusieurs attaques similaires ces dernières semaines.

Sur Telegram, un vice-Premier ministre, Oleksiï Kouleba, a affirmé que le cargo sur lequel est mort ce membre d'équipage syrien se trouvait près du port d'Odessa au moment de l'attaque. Le deuxième navire se rendait, lui, vers le port ukrainien de Tchornomorsk pour être chargé en céréales et, selon des informations préliminaires, il pourrait y avoir des «blessés», a-t-il dit.