Le patron des chemins de fer ukrainiens a accusé samedi la Russie d'intensifier ses bombardements sur ce réseau, tandis qu'une attaque de drones sur une gare du nord de l'Ukraine a fait au moins un mort.

Un habitant passe devant un train de voyageurs endommagé sur le site d'une frappe de drone dans la ville de Lozova, dans la région de Kharkiv, le 5 août 2025, alors que la Russie envahit l'Ukraine (archives). AFP

«Nous constatons clairement une intensification des attaques ennemies contre les infrastructures ferroviaires», a souligné Oleksandre Pertsovsky, à la tête de la société Ukrzaliznytsya, au cours d'une conférence de presse à Kiev à laquelle participait l'AFP.

Il a relevé «40 attaques majeures» sur le réseau des chemins de fer depuis août en vue de «semer la panique».

Pour lui, l'amélioration technique des drones russes permet désormais à ceux-ci de «frapper très précisément» des cibles dans un rayon pouvant atteindre jusqu'à 100 kilomètres.

Un mort et 30 blessés

M. Pertsovsky a évoqué des raids de drones ayant visé «des gares, des sous-stations électriques, des dépôts de locomotives», parallèlement aux frappes sur les infrastructures énergétiques.

Samedi matin, une attaque sur la gare de Chostka dans la région de Soumy a fait au moins un mort et 30 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Ce site se trouve à environ 50 kilomètres de la frontière russe.

«Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'ils frappaient des civils,» a dénoncé dans un message le président Volodymyr Zelensky.

Une vague distincte de bombardements nocturnes par l'armée russe a coupé l'électricité à environ 50'000 foyers dans la région de Tchernihiv, également dans le nord de l'Ukraine.

Riposte

L'armée ukrainienne a de son côté affirmé avoir frappé une importante raffinerie de pétrole dans la région de Léningrad, dans le nord-ouest de la Russie.

En réponse aux bombardements russes, l'Ukraine s'en prend quasi quotidiennement à des installations énergétiques en Russie, notamment à des raffineries.

Elle avait revendiqué mi-septembre plusieurs opérations de sabotage sur le réseau ferroviaire russe ayant fait dérailler deux trains et qui avaient causé la mort d'au moins trois civils.

L'Ukraine est aussi accusée d'avoir été à l'origine début juin d'explosions ayant provoqué l'effondrement de deux ponts et le déraillement de trois trains en Russie, qui ont fait sept morts et plus de cent blessés, tous des civils, dont des enfants.