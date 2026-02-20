  1. Clients Privés
Zelensky aussi dans le viseur Kiev affirme avoir déjoué des projets d'assassinats par la Russie

ATS

20.2.2026 - 11:16

Kiev a affirmé vendredi que 10 suspects avaient été arrêtés en Ukraine et en Moldavie dans le cadre d'une enquête sur des projets d'assassinats de hauts responsables pour lesquels la Russie avait promis de payer jusqu'à 100'000 dollars.

L'Ukraine avait précédemment déjà accusé la Russie de fomenter des assassinats de hauts responsables, y compris du président Volodymyr Zelensky et du chef des services de renseignement.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.02.2026, 11:16

«Dans le cadre du travail d'une équipe d'enquête conjointe des forces de l'ordre ukrainiennes et moldaves, a été identifié un groupe organisé qui préparait les assassinats commandités de citoyens ukrainiens connus et d'étrangers», a déclaré le procureur général ukrainien Rouslan Kravtchenko dans un communiqué.

Une vingtaine de perquisitions ont été menées et de l'argent, des armes, des explosifs et des moyens de communication ont été saisis, selon la même source. Sept suspects ont été arrêtés en Ukraine, et trois autres – dont le coordinateur du groupe – l'ont été en Moldavie.

Ce pays, voisin de l'Ukraine et qui dénonce régulièrement des ingérences russes pour le détourner de son orientation pro-européenne, a confirmé dans un communiqué qu'une enquête avait mis au jour des projets «d'élimination physique de plusieurs personnalités publiques en Ukraine».

La Russie n'a pas commenté à ce stade.

L'Ukraine n'a nommé qu'une des cibles de ces projets d'assassinats. Il s'agit d'Andriy Yousov, un responsable qui travaille aux communications stratégiques des militaires ukrainiens, et qui coordonne les échanges de prisonniers avec la Russie.

«La partie russe avait promis aux exécutants jusqu'à 100'000 dollars – le montant dépendait de la notoriété et de l'influence de la victime potentielle», a précisé le procureur général ukrainien.

La Russie a de son côté accusé dans le passé l'Ukraine d'être derrière des assassinats ou tentatives d'assassinats, notamment de plusieurs responsables militaires russes de premier plan.

L'Ukraine a revendiqué plusieurs de ces assassinats, les justifiant par le rôle des personnes ciblées dans la guerre menée par la Russie depuis maintenant près de quatre ans.

