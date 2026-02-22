Plusieurs séries d'explosions ont secoué Kiev dimanche matin, les autorités de la capitale ukrainienne faisant état d'une attaque aux missiles balistiques à deux jours du quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. La Pologne a fait décoller sa chasse.

Des explosions ont secoué Kiev pendant la nuit de samedi à dimanche (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Des journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs explosions retentir vers 04h00 locales (03h00 en Suisse) peu après le déclenchement d'une alerte aérienne dans la capitale, puis de nouveau deux heures plus tard.

«L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques», a déclaré peu après le chef de l'administration militaire locale, Tymour Tkatchenko, sur le réseau social Telegram. Il a fait état d'un immeuble résidentiel endommagé dont le toit a pris feu.

Au cours de la nuit, l'armée de l'air a déclaré une alerte aérienne générale pour tout le territoire ukrainien en raison de la menace de missiles.

L'armée polonaise a déployé de son côté des avions pour protéger son espace aérien, comme souvent en cas d'attaques russes de grande ampleur et menaçant les régions frontalières.

«Acte terroriste» à Lviv

La Russie, qui occupe près de 20% du territoire ukrainien, bombarde quotidiennement des zones civiles et infrastructures, entraînant récemment la pire crise énergétique dans le pays depuis le début de l'invasion de 2022. Les températures plongeaient à près de -10 degrés Celsius dimanche matin dans la capitale ukrainienne.

A Lviv, près de la frontière polonaise, des explosions dans des magasins du centre-ville ont tué une policière et fait 15 blessés en pleine nuit. «Il s'agit clairement d'un acte terroriste», a déclaré le maire Andriï Sadovy dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sans précision sur les possibles auteurs.

Depuis le début de l'invasion russe, des militaires ou responsables ukrainiens ont été pris pour cible par des explosions à plusieurs reprises très loin du front.

Contre-attaques ukrainiennes

La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, créant un choc dans le monde entier et déclenchant le conflit le plus sanglant et destructeur en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

Depuis lors, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont été tuées des deux côtés et des millions de réfugiés ont fui l'Ukraine, où de vastes territoires ont été ravagés par des combats.

Lentement et malgré de lourdes pertes, les troupes russes ne cessent d'avancer, notamment dans le Donbass, épicentre des combats dans l'est. «On ne peut pas dire que nous perdons la guerre, honnêtement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons gagner», a assuré cependant le président Volodymyr Zelensky vendredi dans un entretien à l'AFP.

Il a affirmé aussi que ses troupes venaient de reprendre aux Russes 300 kilomètres carrés lors de contre-attaques en cours dans le sud, tenant à féliciter «toutes les forces de défense» pour ces résultats.