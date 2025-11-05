  1. Clients Privés
Ukraine Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

ATS

5.11.2025 - 21:21

L'armée ukrainienne a démenti mercredi les affirmations de Moscou selon lesquelles ses soldats sont encerclés par les troupes russes à Pokrovsk, l'épicentre des combats sur la ligne de front oriental.

Zelensky a rendu visite au Batallion Azov sur le front mardi.
Zelensky a rendu visite au Batallion Azov sur le front mardi.
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 21:21

05.11.2025, 21:28

Une bataille acharnée se déroule pour le contrôle de ce noeud logistique de la région industrielle de Donetsk, que les forces russes cherchent à conquérir en priorité. De nombreux médias, volontaires et militaires ont fait état d'une situation très difficile sur place, après l'infiltration de centaines de soldats russes dans cette ville.

«La défense de l'agglomération Pokrovsk-Myrnograd se poursuit. Il n'y a aucun encerclement de nos unités et de nos divisions», a assuré l'état-major de l'armée ukrainienne sur les réseaux sociaux.

Ces déclarations interviennent après celles de la Russie cette semaine selon lesquelles son armée «renforce l'encerclement» dans cette zone des troupes ukrainiennes.

La situation de ces dernières «se détériore rapidement» à Pokrovsk et à Koupiansk, un autre noeud logistique et un point chaud des affrontements dans le nord-est de l'Ukraine, a assuré mercredi le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Plusieurs centaines de soldats russes ont pénétré dans l'agglomération de Pokrovsk-Myrnograd, a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette semaine.

Les militaires ukrainiens assurent qu'"une résistance active aux tentatives des groupes d'infanterie ennemis d'établir des positions est en cours».

Selon le site internet de cartographie militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, il n'existe cependant qu'un étroit couloir de moins de trois kilomètres de large qui pourrait permettre aux troupes ukrainiennes de quitter cette agglomération.

Président sur le front

Volodymyr Zelensky avait annoncé mardi s'être rendu auprès de ses troupes dans la zone de Pokrovsk. Et mercredi, l'état-major a publié une deuxième vidéo montrant M. Zelensky en train de rendre visite aux troupes dans cette zone.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filachkine, a quant à lui annoncé mercredi la «décision difficile mais importante de restreindre provisoirement la circulation des trains» en provenance ou à destination de Kramatorsk, la dernière grande ville du bassin industriel du Donbass à être sous contrôle ukrainien.

Cette mesure est un signe de l'avancée russe et pourrait perturber les évacuations de civils.

Au 31 octobre, la Russie contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien, dont 81% de la région de Donetsk et la quasi-totalité de celle voisine de Lougansk, d'après les données analysées par l'AFP fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).

