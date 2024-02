L'Ukraine a appelé mercredi les Occidentaux à lui envoyer les armes et munitions dont elle a cruellement besoin après une nouvelle attaque aérienne «massive» de la Russie, qui a fait au moins cinq morts et une quarantaine de blessés.

Des personnes observent un bâtiment endommagé par la chute de débris d'un missile russe abattu après une frappe de missile matinale à Kiev, en Ukraine, le 7 février 2024, au cours de l'invasion russe. KEYSTONE

Ces frappes russes ont notamment visé Kiev, la capitale ukrainienne, où les débris d'un missile abattu sont tombés sur un immeuble résidentiel, tuant quatre personnes et en blessant quarante. Une attaque à Mykolaïv (sud) a fait un mort et détruit les toits d'une vingtaine de maisons.

«Nous répondrons à chaque missile, chaque (drone explosif de fabrication iranienne) Shahed», a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans son message vidéo quotidien, adressant ses condoléances aux familles des victimes.

«Notre objectif cette année est non seulement d'augmenter notre protection aérienne (...) mais aussi d'infliger à la Russie le maximum de pertes», a-t-il aussi dit, après avoir reçu à Kiev le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Borrell dans un abri

M. Borrell, qui a dû lors de sa visite se réfugier dans un abri anti-aérien, a appelé les Européens à aider l'Ukraine «quoi qu'il en coûte». Les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord jeudi dernier à Bruxelles pour accorder une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros sur quatre ans.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a cependant pressé l'Union européenne d'"augmenter» ses livraisons d'obus d'artillerie, dont les troupes ukrainiennes manquent sur le front. Il a notamment demandé aux Vingt-Sept de «signer des contrats à long terme avec les entreprises» ukrainiennes de défense, de «réorienter les contrats existants pour la livraison d'obus à l'Ukraine» et d'"augmenter les importations de munitions en provenance de pays tiers».

Blocage américain

Il a regretté une situation «confuse» aux Etats-Unis, où le Congrès ne parvient pas depuis des mois, sur fond de lutte électorale avant la présidentielle de novembre, à voter une nouvelle enveloppe.

Les sénateurs américains ont à nouveau buté mercredi sur un accord débloquant de nouveaux fonds pour l'Ukraine et Israël et réformant en contrepartie le système migratoire des Etats-Unis, pourtant âprement négocié depuis des mois entre démocrates et républicains.

Sous la pression de Donald Trump, qui a appelé à boycotter le texte, les républicains ont finalement voté contre.

Les États-Unis «peuvent et vont» continuer à fournir une aide militaire à l'Ukraine, a cependant déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, lors d'une visite au siège de l'Otan à Bruxelles.

64 engins tirés

Selon le président Volodymyr Zelensky, six régions d'Ukraine ont été visées par l'attaque russe de mercredi, la première de cette ampleur depuis fin janvier avec des missiles et drones lancés en plusieurs vagues.

Dans la capitale, l'alerte a été déclenchée peu avant 06h00 locales (05h00 en Suisse), et a duré trois heures. Plusieurs séries de fortes explosions ont résonné dans la ville, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Au total, la Russie a lancé 44 missiles et 20 drones explosifs sur l'Ukraine, a déclaré sur Telegram le commandant en chef des armées ukrainiennes, Valery Zaloujny.

Sur ce total de 64 engins, les forces ukrainiennes ont intercepté 29 missiles de croisière et 15 drones, selon la même source.

Comme à son habitude, le ministère russe de la Défense a affirmé n'avoir visé que des cibles militaires et que celles-ci avaient «toutes été détruites».

A Kiev, des débris d'un missile abattu sont retombés sur un immeuble résidentiel de 17 étages dans le quartier Golosiïvsky (sud), provoquant des destructions et un incendie.

Fenêtres explosées

Sur plusieurs des étages supérieurs, de la fumée s'échappait des fenêtres et les murs étaient noircis.

«J'ai même vu le missile voler, il s'est élevé puis a volé avec la queue en feu, je ne pouvais pas voir vers où, puis ça a cogné», a indiqué à l'AFP une habitante, Valentyna Kozatchouk, une retraitée de 63 ans.

Selon elle, toutes les portes donnant sur le palier et la cage d'escalier ont explosé et les fenêtres de son balcon étaient endommagées.

Un autre habitant, Dmytro, sorti mettre ses enfants à l'abri, il a voulu revenir chercher sa compagne. Mais les secouristes «ne m'ont pas laissé entrer», a-t-il expliqué. «Elle est peut-être morte», s'est-il inquiété.

Kharkiv, deuxième ville du pays située dans l'Est, a essuyé pour sa part des tirs de missiles S-300, a indiqué le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

Dans la région de Lviv (ouest), un missile a touché un site industriel de la ville de Drogobytch, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière polonaise, sans faire de victimes, a indiqué le gouverneur régional Maksym Kozytsky sur Telegram. Un autre missile a été abattu dans cette région, selon la même source.

ATS