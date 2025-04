L'Ukraine a annoncé vendredi avoir récupéré les corps de 909 soldats ukrainiens tués au combat, après un échange identique qui avait eu lieu fin mars, le plus important depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Divers médias, citant des sources occidentales, ont évoqué des bilans variant très largement, compris entre 50'000 et 100'000 morts au combat (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les corps de 909 défenseurs ukrainiens tombés au combat ont été ramenés en Ukraine», a indiqué sur Telegram le Quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers.

Le 28 mars, les deux pays avaient aussi échangé des dépouilles de soldats, Kiev en ayant reçu le même nombre, 909, Moscou ayant annoncé de son côté ce jour-là le retour de 43 de leurs soldats tués.

L'échange de corps de militaires, ainsi que de prisonniers de guerre, est l'un des rares domaines de coopération entre Moscou et Kiev.

Moscou comme Kiev se montrent discrets sur leurs propres pertes militaires.

Le président américain Donald Trump a parlé lundi de «millions de personnes mortes» dans le conflit, partageant la responsabilité de la guerre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine.

Le dirigeant ukrainien avait lui affirmé mi-février sur la chaîne américaine NBC que plus de 46'000 de ses soldats avaient été tués et quelque 380'000 autres blessés. Divers médias, citant des sources occidentales, ont évoqué des bilans variant très largement, compris entre 50'000 et 100'000 morts au combat.

De son côté, la Russie n'a pas communiqué sur ses pertes depuis l'automne 2022, lorsqu'elle avait reconnu moins de 6000 soldats tués. Le site indépendant Mediazona et le service russe de la BBC disent avoir identifié jusqu'ici environ 100'000 soldats russes tués.