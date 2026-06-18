La Russie a remis jeudi à l’Ukraine les dépouilles de 522 personnes, principalement celles de combattants présumés, a annoncé Kiev. Ces échanges de corps figurent parmi les rares résultats concrets des négociations menées entre les deux pays.

Les défunts devront encore être identifiés, précise le communiqué de l’Ukraine (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

«En résultat des efforts de rapatriement, les corps de 522 individus décédés ont été rendus à l'Ukraine. D'après la partie russe, les corps appartiennent à des citoyens ukrainiens, en particulier des combattants», a indiqué jeudi sur Telegram le Centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre.

Les défunts devront encore être identifiés, précise le communiqué. L'Ukraine a de son côté remis 33 corps à la Russie, selon le député russe Chamsaïl Saraliev, membre du groupe de coordination parlementaire sur le conflit, cité par le média RBK. Kiev n'a pas précisé avoir remis de corps à la Russie.

Sur des photos publiées par le Centre ukrainien des prisonniers de guerre, on voit des personnes en combinaisons de protection intégrales blanches, portant le logo du Comité international de la Croix-Rouge, près de camions.

Le dernier échange de dépouilles en date avait eu lieu mi-mai lorsque Kiev avait indiqué avoir reçu 528 corps remis par Moscou. Des échanges de prisonniers ont également eut lieu en mai et juin: 205 puis 185 prisonniers de chaque camp.

Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y a plus de quatre ans, les échanges de prisonniers et de dépouilles de combattants figurent parmi les très rares domaines de coopération entre Moscou et Kiev.