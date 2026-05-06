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3000 kilomètres de portée L'Ukraine dévoile une vidéo d'un lancement de son missile Flamingo

Christian Thumshirn

6.5.2026

Volodymyr Zelenskyy a publié des vidéos censées montrer le lancement nocturne du nouveau missile longue portée ukrainien, le Flamingo. Selon Kiev, ce missile peut atteindre des cibles situées dans l'arrière-pays russe.

Christian Thumshirn

06.05.2026, 13:28

06.05.2026, 14:55

Le Flamingo est considéré comme l'une des nouvelles armes les plus mystérieuses de l'Ukraine. Selon Kiev, ce missile peut parcourir jusqu'à 3000 kilomètres - et ainsi atteindre des cibles situées dans les profondeurs de la Russie. Le missile a été développé en Ukraine même. Les experts le comparent déjà aux missiles «Tomahawk» occidentaux.

Le Flamingo a été présenté pour la première fois au public en 2025. Depuis, il aurait été utilisé à plusieurs reprises contre des installations pétrolières, des usines d'armement et des cibles militaires, parfois loin derrière le front. Pour Kiev, le missile est stratégiquement important car il rend moins dépendant des livraisons d'armes occidentales.

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