Volodymyr Zelenskyy a publié des vidéos censées montrer le lancement nocturne du nouveau missile longue portée ukrainien, le Flamingo. Selon Kiev, ce missile peut atteindre des cibles situées dans l'arrière-pays russe.

Our long-range sanctions continue to provide an entirely just response to Russian strikes.



Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces’ Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… pic.twitter.com/ndxnuIenyO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Le Flamingo est considéré comme l'une des nouvelles armes les plus mystérieuses de l'Ukraine. Selon Kiev, ce missile peut parcourir jusqu'à 3000 kilomètres - et ainsi atteindre des cibles situées dans les profondeurs de la Russie. Le missile a été développé en Ukraine même. Les experts le comparent déjà aux missiles «Tomahawk» occidentaux.

Le Flamingo a été présenté pour la première fois au public en 2025. Depuis, il aurait été utilisé à plusieurs reprises contre des installations pétrolières, des usines d'armement et des cibles militaires, parfois loin derrière le front. Pour Kiev, le missile est stratégiquement important car il rend moins dépendant des livraisons d'armes occidentales.