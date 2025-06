Le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a ordonné jeudi d'accélérer la construction de fortifications dans la région de Soumy (nord-est). Cette zone est visée par une offensive russe.

Des volontaires ukrainiens tirent sur des drones au-dessus de Kiev, le 17 juin 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de «tâches évidentes qui sont en cours de réalisation, mais leur exécution doit être considérablement accélérée», a déclaré M. Syrsky sur les réseaux sociaux après avoir personnellement inspecté les travaux.

Les troupes russes grignotent depuis des mois du terrain dans la région de Soumy dont la capitale éponyme se trouve à une vingtaine de kilomètres de la frontière russe.

Vladimir Poutine a dit en juin ne pas exclure la prise de la ville de Soumy alors que les négociations de paix entre les deux belligérants sont dans l'impasse. Ce territoire avait déjà été partiellement occupé au début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, puis repris par Kiev.

Avancée stoppée?

Les autorités ukrainiennes affirment depuis mi-juin avoir stoppé, pour l'instant, cette nouvelle avancée russe sur Soumy, qui subit également d'intenses bombardements meurtriers.

«La progression des troupes russes dans la zone frontalière de la région de Soumy a été stoppée (...), la ligne de front est stabilisée», a encore assuré jeudi le général Syrsky. Selon lui, Moscou a massé environ 50'000 soldats en direction de cette région.

«Dans certaines zones, nos unités utilisent avec succès une tactique de défense active et libèrent le territoire ukrainien», a-t-il affirmé, sans donner toutefois de détails.

Ce territoire était un point de départ d'une offensive surprise de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk lancée en août 2024. Les troupes de Kiev ont depuis perdu quasiment tout le territoire qu'ils y contrôlaient autour de la ville de Soudja avant de lancer une nouvelle incursion, moins importante, dans une autre zone de la même région, près de la localité de Glouchkov.

Prise de deux localités

Le ministère russe de la Défense a affirmé jeudi que ses troupes s'étaient emparées de deux nouvelles localités dans la région de Donetsk, dont le Kremlin a revendiqué l'annexion.

Les villages de Chevtchenko et Novoserguiïvka se situent près de la frontière avec la région de Dnipropetrovsk, où les forces russes menacent de mettre le pied pour la première fois depuis le début de leur invasion à grande échelle en février 2022.

Moscou occupe actuellement environ un cinquième de l'Ukraine et a déjà revendiqué l'annexion de quatre régions ukrainiennes, en plus de la péninsule de Crimée, qu'elle a envahie et annexée en 2014.