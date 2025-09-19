«Un atout militaire majeur»Kim Jong Un assiste à l'essai de drones d'attaque
ATS
19.9.2025 - 07:12
Le numéro un nord-coréen Kim Jong Un a supervisé un essai inédit de drones de combat et encouragé les recherches visant à utiliser l'intelligence artificielle à des fins militaires, a rapporté un média d'Etat vendredi.
Des experts estiment que cette évolution de l'arsenal nord-coréen est sans doute liée à la coopération militaire avec la Russie, illustrée par l'envoi de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes en guerre contre l'Ukraine depuis février 2022.
Sur des photos diffusées par l'agence officielle KCNA, un drone de grande taille décolle puis détruit une cible.
Cet essai «a clairement montré l'excellente efficacité au combat des drones d'attaque tactique» de Pyongyang, a affirmé cette source. Des engins qui, pour Kim Jong Un, constituent «un atout militaire majeur» et une «tâche prioritaire» dans le cadre de la modernisation de l'armée nord-coréenne.
Le dirigeant nord-coréen a également appelé à «développer rapidement la technologie d'intelligence artificielle récemment introduite et à étendre et renforcer la capacité de production en série de drones», souligne KCNA. Le développement de drones d'attaque avait été annoncé l'an dernier par les médias d'Etat.