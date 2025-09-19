Le numéro un nord-coréen Kim Jong Un a supervisé un essai inédit de drones de combat et encouragé les recherches visant à utiliser l'intelligence artificielle à des fins militaires, a rapporté un média d'Etat vendredi.

Cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un inspectant un essai de drone dans un lieu non divulgué en Corée du Nord, le jeudi 18 septembre 2025. Les journalistes indépendants n'ont pas été autorisés à couvrir l'événement représenté sur cette image diffusée par le gouvernement nord-coréen. Le contenu de cette image est tel qu'il a été fourni et ne peut être vérifié de manière indépendante. Le filigrane en coréen sur l'image fournie par la source indique « KCNA », qui est l'abréviation de Korean Central News Agency (Agence centrale de presse coréenne). (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP) (KEYSTONE/AP KCNA via KNS/) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des experts estiment que cette évolution de l'arsenal nord-coréen est sans doute liée à la coopération militaire avec la Russie, illustrée par l'envoi de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes en guerre contre l'Ukraine depuis février 2022.

Sur des photos diffusées par l'agence officielle KCNA, un drone de grande taille décolle puis détruit une cible.

Cet essai «a clairement montré l'excellente efficacité au combat des drones d'attaque tactique» de Pyongyang, a affirmé cette source. Des engins qui, pour Kim Jong Un, constituent «un atout militaire majeur» et une «tâche prioritaire» dans le cadre de la modernisation de l'armée nord-coréenne.

Le dirigeant nord-coréen a également appelé à «développer rapidement la technologie d'intelligence artificielle récemment introduite et à étendre et renforcer la capacité de production en série de drones», souligne KCNA. Le développement de drones d'attaque avait été annoncé l'an dernier par les médias d'Etat.