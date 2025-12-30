Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité une usine fabriquant de nouveaux modèles de lance-roquettes multiples, dont il a vanté la capacité à «annihiler l'ennemi». C'est une nouvelle démonstration par Pyongyang de ses capacités militaires, a rapporté mardi l'agence officielle KCNA.

Le dirigeant s'est montré très présent ces derniers jours en visitant un chantier de sous-marin à propulsion nucléaire (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Cette visite a été rapportée alors que le dirigeant s'est montré très présent ces derniers jours en visitant un chantier de sous-marin à propulsion nucléaire, ordonnant d'augmenter la production de missiles ainsi qu'en supervisant un test de deux missiles de croisière de longue portée.

Selon Kim Jong Un, les nouvelles armes montrées mardi serviront de «principaux moyens de frappe», relate KCNA.

Capable de lancer plusieurs roquettes, il s'agit d'un «système d'armes super puissant, capable d'annihiler l'ennemi grâce à des frappes soudaines et précises, d'une grande précision et d'une puissance dévastatrice», a déclaré le dirigeant nord-coréen selon KCNA. Il sera «utilisé en grande quantité pour des attaques ciblées dans le cadre d'opérations militaires», a ajouté l'agence de presse.

Les images diffusées par les médias d'État montrent Kim Jong Un marchant près de ces armes massives, dans une vaste usine aux murs recouverts de propagande.

Selon une étude réalisée en 2020 par le centre de réflexion RAND, l'artillerie nord-coréenne pourrait faire 10'000 victimes en une heure si elle visait des zones à forte densité de population, comme la capitale sud-coréenne Séoul.

La Corée du Nord, qui dispose de l'arme nucléaire et reste techniquement en guerre avec son voisin du Sud, a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années.

D'après les analystes, ces essais visent à améliorer les capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud, et tester des armes avant d'éventuellement les exporter vers la Russie, avec qui elle s'est fortement rapprochée sur fond de guerre en Ukraine.