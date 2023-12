Sur cette photo non datée fournie lundi 18 décembre 2023 par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste au lancement d'un missile balistique intercontinental à partir d'un lieu non divulgué en Corée du Nord. Les journalistes indépendants n'ont pas été autorisés à couvrir l'événement décrit dans cette image diffusée par le gouvernement nord-coréen. Le contenu de cette image est tel qu'il a été fourni et ne peut être vérifié de manière indépendante. Le filigrane en coréen sur l'image, tel que fourni par la source, se lit comme suit : «KCNA», abréviation de Korean Central News Agency. (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP)

KEYSTONE