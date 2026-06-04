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Un accroissement «exponentiel» Kim Jong Un annonce que la capacité nucléaire nord-coréenne a «plus que doublé» en cinq ans

ATS

4.6.2026 - 07:53

La capacité de production de matières nucléaires de qualité militaire en Corée du Nord a «plus que doublé» au cours des cinq dernières années, a déclaré le dirigeant Kim Jong Un mercredi, promettant un accroissement «exponentiel» des forces nucléaires du pays.

La Corée du Nord a procédé à huit essais de missiles cette année (archives). 
La Corée du Nord a procédé à huit essais de missiles cette année (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.06.2026, 07:53

Selon KCNA, M. Kim a fait cette déclaration lors d'une visite mercredi dans une «usine de production de matières nucléaires nouvellement inaugurée». Citant «les menaces existantes qui s'aggravent de jour en jour, les menaces potentielles et les crises imprévisibles à long terme», il a souligné la nécessité de «renforcer de manière exponentielle les forces nucléaires de notre Etat», a poursuivi KCNA.

Concernant l'augmentation prévue, M. Kim a évoqué «un tournant incroyable et réussi (...) un événement historique qui constitue une étape décisive dans la modernisation rapide de nos capacités nucléaires».

Pyongyang s'est retiré du Traité de non-prolifération en 1993 et a depuis procédé à six essais nucléaires ainsi qu'à des dizaines d'essais de missiles balistiques dont certains sont capables, selon les experts, d'atteindre le territoire des Etats-Unis.

Ce programme militaire vaut à la Corée du Nord de faire l'objet de lourdes sanctions de la part des Nations unies. Résistant aux pressions des Etats-Unis et de leurs alliés, Pyongyang a déclaré en 2022 que son statut de puissance nucléaire était «irréversible».

Le pays considère son arsenal nucléaire, estimé à quelques dizaines d'ogives, comme une assurance-vie contre toute tentative d'invasion de son territoire ou de renversement de son régime.

La Corée du Nord a procédé à huit essais de missiles cette année, ce qui, selon les analystes, pourrait refléter les efforts de Pyongyang pour tirer profit de l'érosion des normes internationales afin de consolider son statut nucléaire.

Désastre météorologique. La Corée du Nord confrontée à une grave sécheresse

Désastre météorologiqueLa Corée du Nord confrontée à une grave sécheresse

Bien que KCNA n'ait pas précisé l'emplacement de l'infrastructure visitée par Kim Jong Un, les analystes estiment qu'il s'agit probablement de l'usine d'enrichissement d'uranium de Yongbyon, récemment achevée.

Alors que le stock d'uranium enrichi iranien est un point crucial des négociations actuelles entre l'Iran et les Etats-Unis, Pyongyang semble «délibérément mettre en avant» ses capacités nucléaires croissantes pour signaler que la dénucléarisation n'est pas négociable avec Washington, observe Yang Moo-jin, ex-président de l'Université des études nord-coréennes.

L'inspection de mercredi a révélé que la Corée du Nord accélère sa production de matières nucléaires pour répondre à une demande croissante, abonde Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale. La Corée du Nord a déjà dévoilé un grand nombre d'armes nucléaires tactiques, a-t-il précisé, ce qui engendre un «besoin croissant de produire davantage d'ogives nucléaires» destinées aux missiles tactiques.

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