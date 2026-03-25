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Vladimir Poutine jubile Kim Jong Un promet un soutien «inébranlable» à la Russie

ATS

25.3.2026 - 07:28

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré la Russie du soutien «inébranlable» de son pays, dans une lettre de remerciements adressée à son homologue russe Vladimir Poutine, ont rapporté mercredi les médias d'Etat à Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré la Russie du soutien «inébranlable» de son pays.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré la Russie du soutien «inébranlable» de son pays.
ats

Keystone-SDA

25.03.2026, 07:28

«Pyongyang sera toujours au côté de Moscou. C'est notre choix et notre volonté inébranlable», a déclaré M. Kim dans cette adressée mardi au chef d'Etat russe, selon l'agence officielle KCNA mercredi.

Les deux pays ont conclu un accord de défense après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et Pyongyang a envoyé des troupes terrestres et des systèmes d'armes pour soutenir l'effort de guerre russe.

Le pays reclus, appauvri et très sensible aux catastrophes naturelles, reçoit en échange une aide financière, des denrées alimentaires et de l'énergie en plus de technologies militaires, selon les analystes.

«Aujourd'hui, la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) et la Russie coopèrent étroitement pour défendre la souveraineté des deux pays», a relevé M. Kim, en se référant à la Corée du Nord par son nom officiel.

Les services de renseignement sud-coréens et occidentaux estiment que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie, principalement dans la région de Koursk, ainsi que des obus, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. D'après Séoul, au moins 2000 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés au cours de ce conflit.

Corée du Nord. Kim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Corée du NordKim réélu à la tête du plus haut organe de l'Etat nord-coréen

Défense mutuelle

Moscou et Pyongyang sont liés par un accord de défense mutuelle signé en 2024. Kim Jong Un s'exprimait dans une lettre de remerciements au Kremlin, qui l'a félicité pour sa réélection dimanche à la présidence des affaires d'Etat, le poste le plus élevé du pouvoir.

«Je vous exprime mes sincères remerciements pour m'avoir adressé vos chaleureuses et sincères félicitations à l'occasion de ma reprise des lourdes responsabilités de président des affaires d'Etat», a-t-il déclaré.

Mardi, les médias d'Etat à Minsk ont affirmé que le président bélarusse Alexandre Loukachenko devait se rendre en Corée du Nord pour un voyage de deux jours à partir de mercredi «afin de renforcer la coopération bilatérale».

KCNA s'est borné à confirmer que M. Loukachenko effectuerait «une visite officielle à l'invitation de Kim Jong Un», sans préciser de date. Tout comme la Corée du Nord, le Bélarus est un proche allié de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

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