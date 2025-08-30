Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rencontré des familles de soldats morts dans des combats contre l'Ukraine en soutien de la Russie, a rapporté un média officiel samedi. Cette rencontre intervient avant la visite en Chine du Nord-Coréen où il doit assister à une parade en présence de Vladimir Poutine.

Pyongyang et Moscou sont liés par un accord de sécurité et de défense depuis 2024 (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Les services secrets de la Corée du Sud et de pays occidentaux ont affirmé que Pyongyang avait envoyé plus de 10'000 soldats en 2024 dans la région russe de Koursk, alors sous offensive de Kiev, ainsi que des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.

Selon Séoul, environ 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers ont été blessés dans ces combats, ce que Pyongyang n'a pas confirmé.

Kim s'est adressé aux familles vendredi, a rapporté l'agence de presse officielle KCNA, après avoir rencontré seulement certaines d'entre elles la semaine dernière lors d'une autre cérémonie publique récompensant les soldats.

«J'ai beaucoup pensé aux familles des autres martyrs qui n'étaient pas présentes. J'ai donc organisé cette réunion car je voulais rencontrer et consoler les familles en deuil de tous les héros et les soulager un peu de leur chagrin et de leur angoisse», a déclaré le dirigeant dans son discours, selon KCNA.

Il s'est engagé à ériger un monument dans la capitale et de consacrer une nouvelle rue à la mémoire des familles endeuillées, promettant un soutien total de l'Etat aux enfants des soldats.

Pyongyang et Moscou sont liés par un accord de sécurité et de défense depuis 2024.

Le dirigeant nord-coréen assistera mercredi à Pékin à un défilé militaire géant organisé pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où sont attendus quelque 25 autres dirigeants étrangers dont Vladimir Poutine.

Ce sera la première visite de Kim Jong Un en Chine depuis janvier 2019 et sa première à l'étranger depuis celle effectuée en septembre 2023 à Vladivostok, en Russie, à l'invitation de M. Poutine.

Au total, Kim Jong Un n'a effectué qu'une dizaine de déplacements hors de son pays depuis son accession au pouvoir en 2012.