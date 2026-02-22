  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Corée du Nord Kim Jong-un réélu à la tête du parti des travailleurs nord-coréen

ATS

22.2.2026 - 23:30

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été réélu, sans surprise, secrétaire général du parti des travailleurs, au pouvoir, a annoncé lundi l'agence KCNA. Cette décision a été prise «conformément à la volonté inébranlable et au désir unanime de tous les délégués».

Kim Jong-un a été réélu lors d'un congrès exceptionnel du parti des travailleurs, un événement politique majeur qui traditionnellement renforce l'autorité du régime.
Kim Jong-un a été réélu lors d'un congrès exceptionnel du parti des travailleurs, un événement politique majeur qui traditionnellement renforce l'autorité du régime.
ATS

Keystone-SDA

22.02.2026, 23:30

23.02.2026, 08:25

Le congrès exceptionnel, qui a normalement lieu tous les cinq ans, est le plus important rassemblement du parti, un événement politique majeur qui traditionnellement renforce l'autorité du régime et peut servir de tribune pour annoncer des changements de politique ou des remaniements au sein des dirigeants.

Depuis le précédent congrès de 2021, la Corée du Nord a continué à développer son arsenal nucléaire et a procédé à de multiples essais de missiles balistiques intercontinentaux, bafouant les interdictions du Conseil de sécurité de l'ONU.

La Corée du Nord est soumise à plusieurs séries de sanctions en raison de ses programmes d'armement nucléaire. Depuis des années, l'économie nord-coréenne est moribonde et les pénuries alimentaires chroniques.

Les plus lus

Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker
Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux
«Cette pensée que mon gendre pouvait tuer mon neveu me terrifiait»
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !