Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est déclaré ouvert à reprendre contact avec les Etats-Unis si ces derniers renoncent à exiger que Pyongyang abandonne son programme d'armes nucléaires, rapportent lundi les médias officiels nord-coréens.

«Si les Etats-Unis abandonnent leur obsession délirante pour la dénucléarisation et, en reconnaissant la réalité, souhaitent véritablement coexister pacifiquement avec nous, alors il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas nous asseoir en face d'eux», a déclaré M. Kim, selon l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

«Je garde personnellement de bons souvenirs de l'actuel président américain, Donald Trump», a-t-il dit.

La Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires entre 2006 et 2017 et a poursuivi depuis le développement de son arsenal malgré de lourdes sanctions internationales.