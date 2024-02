Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé un essai d'un «missile sol-mer d'un nouveau type», a rapporté jeudi l'agence officielle. Elle s'exprimait dans le cadre de ce qui est présenté comme une initiative pour renforcer la sécurité des frontières maritimes du pays.

Sur cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à l'avant à gauche, donne des instructions lors d'un tir d'essai de ce qu'il appelle des missiles sol-mer en Corée du Nord, le mercredi 14 février 2024. Les journalistes indépendants n'ont pas été autorisés à couvrir l'événement décrit dans cette image diffusée par le gouvernement nord-coréen. Le contenu de cette image est tel qu'il a été fourni et ne peut être vérifié de manière indépendante. Le filigrane en coréen sur l'image, tel qu'il a été fourni par la source, se lit comme suit : "KCNA", abréviation de Korean Central News Agency. (Agence centrale de presse coréenne/Korea News Service via AP) KEYSTONE

La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a déclaré cette année la Corée du Sud son «ennemi principal», fermé les agences dédiées à la réunification de la péninsule, et menacé d'entrer en guerre pour toute violation territoriale.

Pyongyang a également intensifié ses essais d'armes, notamment en lançant une série de missiles de croisière, en testant un «système d'arme nucléaire sous-marin» et avec le tir d'un missile balistique hypersonique à combustible solide. L'armée sud-coréenne a déclaré mercredi avoir détecté le lancement de plusieurs missiles de croisière par le Nord.

«Grande satisfaction»

Kim Jong Un a supervisé «l'essai pour évaluer le nouveau missile sol-mer Padasuri-6 destiné à la marine», a annoncé l'agence de presse officielle nord-coréenne. Le dirigeant a exprimé «une grande satisfaction quant aux résultats du tir», a ajouté KCNA.

Les missiles ont atteint leurs cibles après avoir survolé la mer de l'Est pendant 1400 secondes, précise l'agence. Kim Jong Un a indiqué que la Corée du Sud avait laissé «divers types de cuirassés s'introduire dans les eaux de la RPDC pour empiéter sérieusement sur sa souveraineté», faisant référence au Nord par son acronyme officiel.

«Défendre la souveraineté maritime»

La frontière maritime entre les deux pays, connue sous le nom de Ligne de limite du Nord, n'a jamais été officiellement délimitée et a été le théâtre d'affrontements antérieurs entre les deux Corées.

Le dirigeant nord-coréen a dénoncé les «efforts désespérés de Séoul pour préserver la Ligne de limite du Nord» et a promis que la Corée du Nord «défendrait pleinement la souveraineté maritime par la force des armes et des actions, et non par une quelconque rhétorique».

Il avait déclaré au début de l'année qu'il ne reconnaîtrait plus la Ligne de limite Nord, et selon KCNA jeudi, il a qualifié cette frontière de facto de «fantôme sans aucun fondement à la lumière du droit international». La Corée du Nord a en outre annoncé lundi avoir développé un nouveau système de contrôle pour lance-roquettes multiple qu'elle estime à même de renforcer significativement ses capacités de défense.

ATS