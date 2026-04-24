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«Ils sont coupables» Tentative de sécession armée au Kosovo : deux Serbes condamnés à perpétuité

ATS

24.4.2026 - 16:07

Un tribunal du Kosovo a condamné vendredi trois Serbes à de lourdes peines de prison, dont deux à la perpétuité. Les suspects ont été jugés coupables d'avoir participé en 2023 à une tentative de sécession armée menée par un commando paramilitaire dans le nord du pays.

Les membres du commando avaient tué un policier kosovar sur une barricade, avant de se retrancher dans le monastère de Banjska et d'échanger d'intenses tirs avec des forces spéciales kosovares (archives).
Les membres du commando avaient tué un policier kosovar sur une barricade, avant de se retrancher dans le monastère de Banjska et d'échanger d'intenses tirs avec des forces spéciales kosovares (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 16:07

24.04.2026, 16:18

«Ils sont coupables (...) Il a été prouvé qu'ils ont tenté de séparer le nord du Kosovo et de le rattacher à la Serbie», a déclaré Ngadhnjim Arrni, un juge du tribunal de première instance de Pristina. Le troisième accusé a quant à lui été condamné à 30 ans de prison, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les trois condamnés faisaient partie d'un commando paramilitaire serbe composé de plusieurs dizaines d'hommes qui avaient d'abord tué un policier kosovar sur une barricade, avant de se retrancher dans le monastère de Banjska (nord) et d'échanger d'intenses tirs avec des forces spéciales kosovares. Trois membres de ce groupe ont été tués.

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La plupart des 45 accusés dans ce dossier sont en fuite, notamment le chef présumé du commando, Milan Radoicic. La cour a refusé la demande du parquet de les juger par contumace.

Le parquet, qui avait requis la perpétuité pour les trois hommes, les avait inculpés d'avoir «préparé et commis des actes terroristes». «Agissant selon un plan bien préparé, ils ont tenté de faire séparer la partie nord du Kosovo – les communes à majorité serbe – et de la rattacher à la Serbie», selon l'acte d'inculpation.

Le Kosovo, dont la majorité de la population est d'origine albanaise, est une ancienne province serbe qui a proclamé en 2008 son indépendance, jamais reconnue par Belgrade.

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Les trois accusés avaient plaidé non coupable. «Des preuves que les accusés avaient l'intention de commettre les actes qui leur sont reprochés n'existent pas», avait déclaré un de leurs avocats, Ljubomir Pantovic, mercredi lors de la dernière audience du procès. Il avait aussi rejeté des accusations sur un présumé plan de sécession.

L'attaque de Banjska a eu lieu le 24 septembre 2023. Repoussés par les forces kosovares, la plupart des membres du groupe avaient fui en Serbie.

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