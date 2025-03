Le président Vladimir Poutine a appelé vendredi les soldats ukrainiens combattant dans la région russe de Koursk à déposer les armes, après un appel de Donald Trump à «épargner la vie» des militaires sur le front.

L'état d'urgence a été décrété dans la région de Koursk (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«S'ils déposent les armes et se rendent, ils se verront garantir la vie et un traitement digne conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie», a déclaré M. Poutine, selon des propos diffusés par un journaliste russe.

Il a ajouté avoir vu le message du président américain appelant à «épargner» les «milliers de soldats ukrainiens» qui seraient selon lui «complètement encerclés par l'armée russe», Kiev ayant de son côté nié tout encerclement.

M. Poutine a assuré que les soldats ukrainiens avaient «commis de nombreux crimes contre la population civile» dans la région de Koursk, dont ils ont occupé plusieurs centaines de kilomètres carrés depuis août 2024, et les a une nouvelle fois comparé à des «terroristes».

«Dans le même temps, nous sommes sensibles à l'appel du président Trump en faveur de considérations humanitaires à l'égard de ces soldats», a-t-il ajouté.

Les troupes russes ont réalisé d'importantes avancées ces derniers jours dans la région de Koursk, reprenant notamment la petite ville de Soudja, la principale position ukrainienne dans le secteur.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu une situation «très difficile» pour ses soldats dans la région de Koursk, tout en démentant tout risque d'encerclement dans cette zone.