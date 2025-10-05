  1. Clients Privés
Augmentation des survols L'aéroport de Vilnius fermé suite à une alerte aux ballons suspects

ATS

5.10.2025 - 03:49

L'aéroport de la capitale lituanienne Vilnius a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche sa fermeture temporaire en raison d'une alerte concernant des «ballons» suspects. Il a rouvert tôt dimanche après plusieurs heures d'interruption du trafic.

L'aéroport de Vilnius sera fermé jusqu'à 04h30 au moins (archives).
L'aéroport de Vilnius sera fermé jusqu'à 04h30 au moins (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 03:49

05.10.2025, 07:49

Ces survols de sites sensibles se multiplient dans toute l'Europe depuis quelques semaines. Les membres de l'UE soupçonnent la Russie d'être à l'origine de ces incidents depuis l'incursion d'au moins 19 drones dans le ciel polonais au début septembre.

L'aéroport, qui avait été notifié à 22h16 (21h16 en Suisse) de la fermeture de son espace aérien par l'agence de surveillance Oro Navigajica, a rouvert à 04h50 locales, une vingtaine de minutes après l'heure prévue initialement, a-t-il indiqué sur Facebook.

«Menace» sur le pays. L'aéroport de Munich à nouveau fermé après le signalement de drones

«Menace» sur le paysL'aéroport de Munich à nouveau fermé après le signalement de drones

Vols déroutés ou annulés

Dans un message précédent, il avait évoqué une «possible série de ballons en approche» pour justifier cette mesure.

Des avions censés atterrir dans la capitale ont été déroutés vers Kaunas (centre-sud), la Lettonie, la Pologne ou ont fait demi-tour, tandis qu'un vol à destination d'Helsinki a été annulé.

Cette interruption du trafic aérien à Vilnius intervient juste après un cas similaire en Allemagne, à Munich, où l'aéroport a été fermé jeudi soir puis vendredi soir à cause d'alertes aux drones, avant de rouvrir samedi.

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo ont aussi été forcés de suspendre temporairement leurs opérations en septembre.

Pendant la nuit. Des drones survolent à nouveau des sites militaires danois

Pendant la nuitDes drones survolent à nouveau des sites militaires danois

