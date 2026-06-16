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Plutôt qu’à Genève L'accord entre l'Iran et les Etats-Unis sera signé à l’hôtel Bürgenstock

ATS

16.6.2026 - 15:44

L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre doit être signé vendredi au Bürgenstock. Le Département fédéral des affaires étrangères a confirmé mardi une information publiée par la NZZ.

Le Bürgenstock avait déjà accueilli une conférence de paix sur l'Ukraine il y a deux ans (archives).
Le Bürgenstock avait déjà accueilli une conférence de paix sur l'Ukraine il y a deux ans (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 15:44

16.06.2026, 15:48

«Ce lieu a été proposé par les médiateurs pakistanais et qatariens, ainsi que par les Etats-Unis et l’Iran», indique à Keystone-ATS le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. La Suisse agit en tant que facilitatrice en créant les conditions pratiques et diplomatiques permettant la tenue de cette rencontre sur son territoire.

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Le complexe hôtelier du Bürgenstock avait déjà accueilli la Conférence de haut niveau pour la paix en Ukraine en juin 2024. La conférence s'était achevée avec une déclaration commune signée par 85 Etats et institutions, réaffirmant notamment l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

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