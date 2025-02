La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a annoncé mercredi l'ouverture de poursuites contre les autorités de l'Etat de New York, après une action similaire la semaine dernière contre l'Illinois, autre Etat «sanctuaire» protégeant les migrants en situation irrégulière.

Keystone-SDA ATS

«Nous avons engagé des poursuites contre l'Etat de New York», a déclaré Mme Bondi lors d'une brève conférence de presse, précisant qu'elles visaient notamment la gouverneure démocrate de l'Etat Kathy Hochul et la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James.

«New York a choisi de donner la priorité aux étrangers illégaux par rapport aux citoyens Américains. Cela s'arrête aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons poursuivi l'Illinois et New York n'a pas écouté, alors vous êtes les prochains», a ajouté Mme Bondi.

Elle a notamment déploré qu'à New York les agents fédéraux ne puissent avoir accès au statut en matière d'immigration des personnes qu'ils contrôlent.

Le 6 février, le ministère de la Justice avait engagé un recours contre des lois en vigueur dans l'Illinois et à Chicago, interdisant à la police d'arrêter des personnes en fonction de leur statut d'immigration et limitant les informations qu'elle peut partager sur les immigrants avec les autorités fédérales.

L'administration républicaine affirme que ces lois sont inconstitutionnelles, car aux Etats-Unis, l'immigration est une compétence du gouvernement fédéral.

Donald Trump a promis pendant sa campagne de lancer «le plus grand programme d'expulsions de l'histoire américaine», en utilisant les forces armées si nécessaire.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, son administration a largement mis en scène et médiatisé les expulsions de sans-papiers dans tout le pays, notamment par des vols militaires et pour certains à destination de la base américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba.