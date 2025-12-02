  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Sécurité nationale» L'administration Trump veut allonger la liste des «indésirables»

ATS

2.12.2025 - 22:50

L'administration Trump s'apprête à allonger la liste des pays dont les ressortissants ne seront plus autorisés à entrer aux Etats-Unis à la suite de l'attaque commise à Washington la semaine dernière, rapportent mardi plusieurs médias américains.

En juin, Donald Trump a interdit l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de 12 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Somalie, et Haïti, invoquant des considérations de «sécurité nationale». Les citoyens de sept autres pays, dont le Venezuela, sont eux visés par des restrictions dans la délivrance de visas. (AP Photo/Alex Brandon)
En juin, Donald Trump a interdit l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de 12 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Somalie, et Haïti, invoquant des considérations de «sécurité nationale». Les citoyens de sept autres pays, dont le Venezuela, sont eux visés par des restrictions dans la délivrance de visas. (AP Photo/Alex Brandon)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.12.2025, 22:50

La ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem a dit lundi soir sur X avoir recommandé au président Donald Trump «une interdiction d'entrée totale pour les ressortissants de chaque satané pays qui a inondé notre nation de meurtriers, de sangsues et d'accros aux aides sociales».

«Nous ne voulons pas d'eux, pas d'un seul d'entre eux», conclut-elle, sans préciser quels pays elle vise.

En juin, Donald Trump a interdit l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de 12 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Somalie, et Haïti, invoquant des considérations de «sécurité nationale». Les citoyens de sept autres pays, dont le Venezuela, sont eux visés par des restrictions dans la délivrance de visas.

La ministre voudrait porter le nombre de ces pays de 19 à plus de 30, rapportent mardi CNN et CBS, citant des responsables, sans autre indication.

Depuis l'attaque à Washington le 26 novembre, imputée à un ressortissant afghan, qui a coûté la vie à une militaire de la Garde nationale et grièvement blessé un autre soldat, l'administration Trump a gelé toute décision sur l'octroi de l'asile aux Etats-Unis.

Elle a également ordonné le réexamen de toutes les «cartes vertes» – accordant le titre de résident permanent dans le pays – délivrées aux ressortissants des 19 pays ciblés depuis juin.

Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.

Mais son programme d'expulsions massives a été contrecarré ou freiné par de multiples décisions de justice, notamment au motif que les personnes visées devaient pouvoir faire valoir leurs droits.

Les plus lus

Poutine: «Si l'Europe veut la guerre, nous sommes prêts»
Ukraine: pas de compromis sur les terres occupées par la Russie
Royaume-Uni: la princesse Kate célèbre l'esprit de solidarité