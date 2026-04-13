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Les plans dévoilés Après sa salle de bal, Trump voit encore plus grand avec un arc de triomphe !

ATS

13.4.2026 - 09:36

L'administration Trump a dévoilé vendredi les plans d'une grande arche qu'elle souhaite construire à Washington, un nouveau projet du président américain destiné à marquer de son empreinte la capitale américaine.

Des rendus artistiques et des schémas du nouvel arc de triomphe du président Donald Trump, publiés par la Commission des beaux-arts des États-Unis et dont la construction est prévue à Washington entre le Mémorial Lincoln et le cimetière national d'Arlington, ont été photographiés vendredi 10 avril 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
Des rendus artistiques et des schémas du nouvel arc de triomphe du président Donald Trump, publiés par la Commission des beaux-arts des États-Unis et dont la construction est prévue à Washington entre le Mémorial Lincoln et le cimetière national d'Arlington, ont été photographiés vendredi 10 avril 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.04.2026, 09:36

13.04.2026, 09:37

«Je suis ravi d'annoncer qu'AUJOURD'HUI mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans à la très respectée Commission des beaux-arts de ce qui sera le MEILLEUR et la PLUS BEAU Arc de triomphe au monde», a écrit le républicain sur sa plateforme Truth Social le 11 avril.

«Ce sera une merveilleuse addition à la région de Washington dont tous les Américains pourront profiter pendant de nombreuses décennies!», a-t-il ajouté.

Statues en or

Cette arche de 76 mètres de hauteur devrait devenir le plus grand arc de triomphe au monde. Le plan a été présenté à la Commission des beaux-arts américaine, dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump.

Il prévoit un arc surmonté de trois statues en or et où il est inscrit «One nation under God» ("Une nation sous Dieu") et «Liberty and justice for all» ("Liberté et égalité pour tous") également en lettres dorées.

Cette arche, inspirée de l'Arc de triomphe à Paris, est un exemple parmi d'autres de projets portés par le président lui-même ou par ses proches qui visent à laisser sa marque dans le paysage américain.

Donald Trump fait notamment bâtir une immense salle de bal à la Maison Blanche censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers et a également fait renommer «Trump-Kennedy Center» une salle de spectacle emblématique.

Le président américain a également obtenu le feu vert à la frappe d'une pièce commémorative en or à son effigie.

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