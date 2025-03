L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) veut supprimer son Bureau de recherche et développement et limoger la majorité des effectifs, selon des documents revus par les membres démocrates d'une commission parlementaire et dont des extraits ont été partagés mardi à l'AFP.

Le démantèlement de ce bureau, rapporté en premier par le New York Times, intervient dans le cadre de l'offensive de Donald Trump contre les services de l'État fédéral américain.

Le démantèlement de ce bureau, rapporté en premier par le New York Times, intervient dans le cadre de l'offensive de Donald Trump contre les services de l'État fédéral américain.

Connu pour ses positions climatosceptiques, le président républicain avait déjà indiqué vouloir réduire la voilure de l'EPA.

Fin février, la Maison Blanche avait annoncé un objectif de réduction d'environ deux tiers des financements de l'agence environnementale, qui employait plus de 15'000 personnes en 2024.

Le Bureau de recherche et développement (ORD) compte quant à lui 1540 postes, indique le projet, présenté vendredi à la Maison Blanche par des responsables de l'EPA, selon le New York Times.

L'ORD indique mener des recherches «qui fournissent les fondations pour des prises de décision crédibles dans le but de préserver la santé humaine et les écosystèmes contre les polluants environnementaux».

Selon des documents consultés par des membres démocrates de la commission sur la science à la Chambre des représentants, l'EPA anticipe que sur ces plus de 1540 postes, «une majorité (50-75%) ne sera pas retenue». Le reste sera redirigé vers d'autres services de l'agence.

L'EPA compte également demander une dérogation aux services du personnel de l'exécutif afin de réduire le préavis pour ces licenciements de 60 jours à 30 jours.

L'élue démocrate Zoe Lofgren, membre de la commission sur la science à la Chambre des représentants, a dénoncé le projet.

L'ORD est «inscrit dans les statuts» de l'EPA, a-t-elle soutenu dans un communiqué, soulignant ainsi que son existence relève de la compétence du Congrès et que «l'éliminer est illégal».