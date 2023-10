Des camions transportant de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza traversent la porte frontalière de Rafah, à Rafah, en Égypte, le 21 octobre 2023. Alors que l'Égypte doit accueillir, le 21 octobre, un sommet international sur Gaza, et à la suite des négociations entre l'Égypte, les États-Unis et Israël pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, une vingtaine de camions transportant de la nourriture, de l'eau et des médicaments ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza par le poste frontière de Rafah le 21 octobre.

KEYSTONE