L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une «attaque informatique» visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une «campagne» de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes,. L'ambassadeur russe à Berlin a été convoqué.

L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une "attaque informatique" visant son système de contrôle du trafic aérien (image d'illustration). ATS

«Le service de renseignement militaire russe GRU est responsable de cette attaque» informatique commise en août 2024 et «la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d'influencer et de déstabiliser» la dernière élection en février, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des affaires étrangères lors d'un point presse régulier.

Contactée vendredi par l'AFP, l'ambassade russe à Berlin n'avait pas réagi immédiatement.