Contrôle aérien visé L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque et d'ingérence

ATS

12.12.2025 - 12:39

L'Allemagne a attribué vendredi à la Russie une «attaque informatique» visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une «campagne» de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes,. L'ambassadeur russe à Berlin a été convoqué.

«Le service de renseignement militaire russe GRU est responsable de cette attaque» informatique commise en août 2024 et «la Russie a tenté, à travers la campagne Storm 1516, d'influencer et de déstabiliser» la dernière élection en février, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des affaires étrangères lors d'un point presse régulier.

Contactée vendredi par l'AFP, l'ambassade russe à Berlin n'avait pas réagi immédiatement.

