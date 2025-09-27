L'Allemagne va autoriser ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion sur son territoire, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur. Cela après qu'un «essaim» d'appareils d'origine inconnue a été repéré la veille dans le nord du pays.

Il n'a pas donné de détails sur les sites survolés par les drones ni sur leur origine présumée, mais l'Allemagne a accusé la Russie a de nombreuses reprises de mener des missions d'espionnage (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette annonce intervient au moment où la défense des pays de l'UE et de l'Otan est en plein réexamen après une série d'intrusions considérées comme menaçantes et généralement attribuées à la Russie, en Pologne notamment, mais aussi dans d'autres pays de l'Est et du Nord de l'Europe.

Dans le dernier incident en date, des drones non identifiés ont survolé des sites militaires danois dans la nuit de vendredi à samedi alors que Copenhague doit accueillir mercredi et jeudi un sommet européen.

En Allemagne, l'«essaim» de drones a été repéré vendredi au-dessus de l'Etat de Schleswig-Holstein, frontalier du Danemark, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, lors d'une conférence de presse.

Il a souligné que si des intrusions de drones avaient été repérées précédemment en Allemagne, c'était la première fois qu'il s'agissait d'un «essaim».

Il n'a pas donné de détails sur les sites survolés par les drones ni sur leur origine présumée, mais l'Allemagne a accusé la Russie a de nombreuses reprises de mener des missions d'espionnage, de sabotage et de surveillance sur son territoire. «Nous observons une menace hybride constante», a déclaré M. Dobrindt, reprenant le terme désignant la mise en oeuvre de moyens de déstabilisation par un Etat hostile.

«Course aux armements»

Le ministre de l'Intérieur a confirmé samedi avoir l'intention d'obtenir la modification des règles de sécurité aérienne pour que les forces armées soient autorisées à «abattre les drones».

«Ce que nous voyons est une course aux armements, entre la menace que constituent les drones et la défense contre les drones. Nous devons nous y préparer», a-t-il dit.

Le tabloïd allemand Bild a affirmé samedi, citant un rapport officiel, que l'autorisation d'abattre des drones ne serait donnée aux forces armées que dans le cas où ils présenteraient un danger pour des personnes ou des infrastructures d'importance critique.