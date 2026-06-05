L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, est accusé par plusieurs responsables politiques français «d'ingérence» après avoir dit qu'il souhaitait que «n'importe qui plutôt que Jean-Luc Mélenchon», le chef de la gauche radicale, remporte l'élection présidentielle de 2027.

«Je préférerais que ce soit n'importe qui plutôt que Jean-Luc Mélenchon» à l'Elysée, a estimé M. Zarka lors d'une interview diffusée jeudi soir (archives). AFP

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«Je préférerais que ce soit n'importe qui plutôt que Jean-Luc Mélenchon» à l'Elysée, a estimé M. Zarka lors d'une interview diffusée jeudi soir. L'ambassadeur d'Israël est également revenu sur sa rencontre le mois dernier avec Marine Le Pen, la cheffe de file de l'extrême droite française. «Ca ne se faisait pas auparavant» pour des responsables israéliens de rencontrer les dirigeants du Rassemblement national, a-t-il confirmé.

Mais «le RN a changé. Le Front national avait une tendance antisémite claire», a-t-il ajouté. Ses commentaires sur M. Mélenchon, chef du parti La France insoumise, critiqué pour ses positions pro-palestiniennes, ont provoqué l'indignation au sein de son parti, et au-delà.

«Une ingérence étrangère revendiquée. Dans une démocratie normale, les autorités françaises devraient réagir et condamner ce type de prises de position», a estimé le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard.

«C'est un diplomate en poste. Il est supposé respecter une neutralité dans le pays où il exerce. Donc qu'il la ferme», a ajouté le député LFI Arnaud Le Gall, responsable des relations internationales pour le mouvement de gauche, qui a qualifié Joshua Zarka de «représentant d'un Etat dirigé par un gouvernement d'extrême droite suprémaciste et génocidaire».

Réaction à droite aussi

L'accusation d'«ingérence»» est partagée par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. «Ingérence inacceptable de la part d'un ambassadeur en poste en France. Les Français décideront seuls de leur avenir. Enfin personne n'est surpris de voir un envoyé de Netanyahu assumer ses liens avec l'extrême droite française», a-t-il estimé.

A droite aussi la sortie de M. Zarka a fait réagir. «Il faut le dire haut et fort: il s'agit d'une ingérence manifeste dans notre vie politique intérieure, totalement inappropriée de la part d'un ambassadeur en poste en France et, dès lors, totalement inacceptable», a estimé l'eurodéputée Horizons Nathalie Loiseau.