L'ancien maire de Genève toujours détenu en Israël

L'ancien maire de Genève Rémy Pagani figure parmi les 10 Suisses encore incarcérés à Tel-Aviv pour avoir participé à la flottille Global Sumud. Les dix détenus sont «relativement en bonne santé», selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

L'armée israélienne a arrêté les activistes de la flottille jeudi (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Une équipe de l'ambassade de Suisse à Tel-Aviv s'est rendue dimanche pour une deuxième visite au centre de détention de Ktzi'ot, dans le sud d'Israël, a indiqué dimanche matin le DFAE à Keystone-ATS. Elle a pu rencontrer et s'entrenir avec les dix ressortissants suisses, qui sont «relativement en bonne santé, comme tenu des circonstances».

Le DFAE précise rester en contact avec les autorités israéliennes et les avocats des détenus, qui sont chargés d'informer les familles. Aucune date sur le retour en Suisse des activistes n'est annoncée par les services du conseiller fédéral Ignazio Cassis.