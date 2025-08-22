Thaksin Shinawatra, premier ministre de la Thaïlande entre 2001 et 2006, a été acquitté vendredi à l'issue de son procès pour crime de lèse-majesté, a annoncé son avocat. Il encourait jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Thaksin Shinawatra encourait jusqu'à 15 ans de prison. ATS

Keystone-SDA ATS

«Le tribunal a rejeté les accusations portées contre Thaksin, estimant que les preuves présentées étaient insuffisantes», a déclaré son avocat aux journalistes.

Le milliardaire a quitté le tribunal, souriant et déclarant à la presse que l'affaire, qui se focalisait sur des propos publiés en 2015 par un média sud-coréen, notamment au sujet du coup d'Etat qui avait renversé l'année précédente le gouvernement de sa soeur Yingluck, avait été «classée sans suite», sans faire d'autres commentaires.