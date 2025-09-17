  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie L'Arabie saoudite et le Pakistan signent un accord de défense

ATS

17.9.2025 - 23:32

L'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé mercredi un «accord stratégique de défense mutuelle», les engageant à se défendre mutuellement en cas d'attaque, plus d'une semaine après la frappe menée par Israël contre le Hamas palestinien au Qatar.

L'accord a été signé lors de la visite d'Etat mercredi à Ryad du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif (à l'image), qui y a rencontré le prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane.
L'accord a été signé lors de la visite d'Etat mercredi à Ryad du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif (à l'image), qui y a rencontré le prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 23:32

Islamabad – qui possède l'arme nucléaire et a connu il y a quatre mois sa pire confrontation depuis des décennies avec son voisin indien – et Ryad ont signé mercredi cet accord stipulant que «toute agression contre l'un des deux pays sera considérée comme une agression contre les deux», d'après l'agence de presse officielle saoudienne, SPA.

L'accord a été signé lors de la visite d'Etat mercredi à Ryad du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui y a rencontré le prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane.

Son annonce intervient après les frappes israéliennes du 9 septembre visant le Hamas, une attaque inédite qui a ébranlé le Qatar et crispé la riche région du Golfe, qui misait jusqu'alors sur la protection militaire de Washington, son allié historique.

Si Ryad cherche à diversifier ses alliances, ce rapprochement avec Islamabad, qui sort d'un conflit avec New Delhi, n'efface pas les liens commerciaux majeurs de l'Arabie saoudite avec l'Inde, une autre puissance nucléaire.

L'Inde, l'un des plus grands importateurs de pétrole brut au monde, couvre plus de 85% de ses besoins grâce aux fournisseurs étrangers, dont l'Irak et l'Arabie saoudite qui ont représenté à eux seuls 45% des importations indiennes de brut en 2024.

Dernier signe de l'équilibre diplomatique saoudien: lors du récent conflit entre l'Inde et le Pakistan, rivaux depuis leur indépendance et leur douloureuse partition en 1947, Ryad s'est efforcé de jouer un rôle de médiateur.

Les plus lus

Oeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»
On sait de quoi souffre Rebecca Ruiz – Elle revient aux affaires
Mystère au Musée du Caire: un bracelet vieux de 3000 ans disparaît
«Nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria»
Servette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie
Sommer et l'Inter rassurent, Van Dijk sauve Liverpool, le PSG déroule